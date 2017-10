Mari Carmen (y sus muñecos) desmiente su muerte

18 oct 2017

Compartir en google plus

Hemos perdido la cuenta de la cantidad de famosos a los que se 'ha enterrado' sin que realmente se haya producido su fallecimiento. La última en sumarse a la lista ha sido Mari Carmen, de quien se comenzó a decir el pasado domingo que había fallecido, arruinada, en el hospital de Cuenca.

Pero no. "¡Qué gente más mala!", era su respuesta en la conversación con Beatriz Cortázar para el diario 'ABC' en la que desmentía que hubiese muerto. Y añadía: "Me viene genial, me están llamando para galas y muchas entrevistas, les ha salido el tiro…¡que les den!".

Ella misma explicaba que se encuentra con su familia en la localidad gaditana del Puerto de Santa María, sin ningún tipo de problema de salud.

Seguro que también te interesa...

Twitter 'mata' a Mario Vargas Llosa