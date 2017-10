La campaña de odio a Paula Vázquez en las redes

18 oct 2017

Paula Vázquez ha recibido en los últimos días numerosos mensajes con insultos y amenazas a través de las redes sociales. La presentadora ha decidido denunciar el asunto ante la gravedad del contenido de los textos. “Qué tal si te metemos gasolina en el coño y te prendemos fuego” o “lo único que habría que quemar es al hijo de puta proetarra de la coleta y a una puta barata como tú” son solo un ejemplo de las misivas que le han dedicado.

Vázquez asegura que todo es a raíz de que el medio digital OK Diario publicase una noticia donde aseguraba que la presentadora de televisión se había reído de los incendios de Galicia, por ello ha emprendido medidas legales contra el periódico y su director, Eduardo Inda, por considerarles responsables de una “campaña de odio y acoso”, según ha explicado en su perfil de Instagram.

La información publicada por OKDiario hacía referencia a un tuit en el que la presentadora gallega comparaba los incendios de los montes gallegos con el conflicto catalán. "Tendríamos que haber quemado banderas en Galicia a ver si así venían corriendo los 'muy patriotas y mucho patriotas", expresó en un mensaje que borró poco después.

“Después de la campaña de odio y acoso que preparó hacia mí el periódico Ok diario, con la mano de Inda detrás. Con acusaciones FALSAS. No hay más que seguir mis redes sociales... Aclarar que ya está denunciado. Amo mi tierra y por eso me quejo del mal uso de los recursos que tenemos en estos momentos. Por lo demás, que Eduardo Inda hable mal de mí, me lo tomo como un elogio”, ha manifestado Paula Vázquez en Instagram en un intento por poner fin al acoso que sufre en las redes..

