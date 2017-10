Cristina Castaño reivindica "el derecho de la mujer a mostrarse sexy"

19 oct 2017

Cristina Castaño ha explotado. "Suelo dar la callada por respuesta generalmente" explica la actriz en una publicación en Instagram en la que se definde de todos los que la critican por publicar fotos sensuales.

Hace solo unos días, Castaño subía a sus redes sociales una imagen con la que celebraba sus 650 mil seguidores. Esa publicación ha dado lugar a numerosos comentarios y no todos han sido positivos. La actriz se ha hartado de leer críticas y ha decidido reivindicar su derecho a mostrarse como ella quiera en sus redes sociales.

"No os podéis imaginar la cantidad de comentarios y titulares de todo tipo que he leído al respecto en diferentes portales", explica. "Hoy en día, cualquier foto o comentario subido a instagram es susceptible de ser tergiversado y convertido en un titular sensacionalista y llamativo, aún a costa de ser falso. Ahora, lo que más me sorprende y apena es recibir comentarios despectivos de otras mujeres. Cito textualmente alguno de los más suaves: 'Qué pena. Tú eres buena actriz, no necesitas subir ese tipo de fotos".

Los comentarios han dolido especialmente a Cristina que expresa "Yo no subo 'ese tipo' de fotos por necesidad. Lo hago porque me da la gana, al igual que canto o actúo. Como si ser buenas en nuestro trabajo nos privara del derecho a mostrarnos sensuales ante el público, o dicho de otro modo, como si al mostrarnos seductoras perdiéramos credibilidad profesional. Me encantaría saber si ocurre lo mismo cuando hombres colegas de profesión suben 'ese tipo' de fotos luciendo cuerpazo. Lo dudo".

Los ataques entre mujeres es algo que ha molestado a la actriz y pide respeto en su escrito. "A ver si es posible que dejemos de tirar piedras sobre nuestro propio tejado y si alguna quiere y disfruta mostrando su físico no sea víctima de comentarios despectivos, mucho menos de otras féminas. Ojalá empecemos a ser conscientes del poder y belleza que tiene nuestro cuerpo, que es mucho, y aprendamos a darnos el permiso de lucirlo, disfrutarlo, y dar rienda suelta a nuestra feminidad como nos venga en gana. Ya va siendo hora. Y siglo".

