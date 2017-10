Carlos Baute: "En Venezuela la gente muere por falta de medicamentos

21 oct 2017

os citamos en un restaurante de Boadilla del Monte (Madrid), justo después de acabar la grabación de un programa del concurso 'MasterChef Junior'.

Y claro, es inevitable recordar su participación en la versión celebrity, que fue vista y no vista…

Corazón ¿Verdad, Carlos?

Carlos Baute Es que yo no estaba preparado, no había visto el programa y me liaron, me dijeron: "¿Tú cocinas?". Contesté que sí, me pidieron un platillo y fliparon, porque presenté mi plato estrella, ya que yo soy muy bueno con los tartares. Hago pastas, salsas… pero todo básico. Y aquello era otro nivel. ¡La gente había hecho cursos de tres meses…!

Evidentemente, no suelta prenda sobre el ganador. Tendremos que esperar a la emisión del programa. De todos modos, el motivo por el que nos vemos no pasa por las cocinas de ‘MasterChef’'. Este verano tuve noticia de un concierto que dio Carlos para recaudar fondos a favor de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) y pensé: "Este corazón solidario no se nos escapa. En cuanto pueda, tiene que contárnoslo".

C.B. Pues te cuento. Me invitaron y acepté encantado. Feliz de poder ser solidario. Ten en cuenta que, siendo venezolano, sé de lo que hablo, ya que vengo de una tierra que necesita solidaridad total, porque estamos en situación de emergencia desde hace años.

C. AMAT nace fruto de la inquietud de un gran número de padres afectados por el tema de las adicciones en jóvenes...

C.B. Es muy importante la prevención y algo preventivo, sin duda, es el deporte. AMAT sabe mucho de eso, porque lleva 30 años haciendo un maratón cada 12 de octubre. Deporte, además del amor familiar, de la autoestima...

C. Ese es un buen mensaje: que el subidón que pueden darte las drogas, en un momento dado, podemos buscarlo en otros hobbies. En otras 'adicciones', como el deporte, el baile, el cine...

C.B. O la cocina, por ejemplo. Ahora que vengo de esa grabación de la semifinal de 'MasterChef Junior'. ¡No sabes qué nivel! Los adultos alucinamos con que esos platos los hagan niños de entre ocho y 11 años. Postres perfectos, cocina de cacería perfecta… Yo, con ocho años, no sabía ni hacer un sándwich. Esa pasión que dices por el baile, la música… Esa sí que es una buena droga.

Carlos Baute posa con Ana García Lozano tras la entrevista. pinit

C. De todos modos, Carlos, cualquier persona puede desarrollar, en algún momento de su vida, un problema de adicción. No hay edades… Y no nos olvidemos de esas otras adicciones que no responden a sustancias, como el móvil, los juegos 'on line'...

C.B. Por eso, lo más importante es el amor de tu familia, pero también estar presente, quererte a ti mismo, querer lo que deseas, lo que haces es fundamental para, entonces, poder querer a los demás.

C. De hecho, el concierto se hizo bajo el lema: "Cuídate, quiérete, ámate".

C.B. Suena muy sencillo, muy básico, pero es así.

C. Le preocupa la gente joven, pero no puede olvidar su tierra, por eso sé que destina mucho de su tiempo a la Fundación Una medicina para Venezuela, que promueve ASEVED (Asociación española venezolana por la democracia). ¿Cuál es su labor?

C.B. Nació en febrero de 2015 y, en estos dos años, se han enviado casi 15 toneladas de medicinas. Ha sido espectacular. Empezamos poco a poco. Vanessa, la directora, es quien se encarga, junto a venezolanos, hijos de españoles que viven en España tratando de buscarse la vida aquí. No sabes la de horas que pasan trabajando por su gente de Venezuela. Estamos mandando, mensualmente, un mínimo de 300 kilos de medicinas. Eso es mucho para mi país. Yo, cuando vi todo ese movimiento de gente joven, me enamoré.

C. ¿Hay escasez de medicamentos en Venezuela?

C.B. Escasez total. Lamentablemente, hay gente que ha muerto por falta de medicamentos, por no tener antialérgicos, lo más básico. Lo último es que se han agotado las medicinas para personas trasplantadas. Cuando escuchas algo así, piensas: «Hay que hacer algo. Hay una farmacia en Venezuela que funciona por teléfono. Tenemos más de 5.000 llamadas al mes pidiendo medicamentos.

C. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo envían de medicinas? Tengo entendido que lo hacen de forma clandestina...

C.B. Parecemos narcotraficantes. Es un envío privado, de otro voluntario que tiene aviones y se ofreció. Él es el que hace llegar todo a su destino final: CODEVIDA. Esta lo distribuye a los hospitales, antes de llevarlos a la farmacia. Ahora es aquí, en España, donde se organiza todo. Fíjate que yo acabo de estar en Colombia realizando una acción, a pocas horas de Venezuela, y tuvimos que enviarlo a España y, desde España, a Venezuela. Desde aquí todo es transparente. Nos ayuda la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes nos dio un local prestado para meter los 300 kilos mensuales que enviamos. Da igual la medicina que des, lo importante es que no esté caducada.

La pasión por la cocina, el baile... eso sí es una buena droga"

C. ¿Qué hacemos cuando queramos donar medicinas? ¿Dónde las llevamos?

C.B. Toda la información aparece en codevida.org, donde tenemos, incluso, un listado de los medicamentos más necesarios. Nosotros enviamos todo, menos insulina, porque necesita cámara fría y no se puede conservar bien. También se celebran eventos puntuales para la recogida de medicinas, donde colaboran artistas como Franco de Vita o Bertín Osborne, con el propósito de mandar esos medicamentos, cuanto antes, para que no caduquen.

C. Me dice que, a veces, está en Colombia, a tiro de piedra, y no llega a su país, ¿Hace mucho que no va a Venezuela?

C.B. Cuatro años y medio, una pena. Quiero agradecerle a España y a los medios su apoyo. España nos está ayudando siempre. Rajoy habló de Venezuela hasta con Donald Trump. La gente sabe muy bien la realidad de lo que es Venezuela. Incluso, antes de las elecciones en España, se dejó claro cuál era la situación allí y se dijo: "Españoles, cuidado a quién votáis, porque si vais por ese lado, estáis votando a gente que dice que admira el chavismo". Yo pienso que esas personas, aunque sean muy inteligentes, para mí no tienen ningún criterio sobre democracia y política.

C. ¿Cómo se vive de lejos esta situación de su país?

C.B. Lo que vemos aquí es muy flojito. Yo tengo familia, tíos, primos y buenos amigos que siguen luchando allí. Para ellos es mi canción 'Vamos a la calle', ya que siguen siendo unos héroes, porque hay que continuar saliendo a la calle para que se escuche nuestra voz

C. ¡Qué actual para lo que está viviendo también en España!

C.B. Es que hay que salir a la calle para reclamar lo que deseemos.

C. ¿Qué futuro le ve a Venezuela?

C.B. Vi una luz enorme hace un mes, pensando que se iba a acabar… Parecía que los militares iban a dar un golpe a Maduro, pero no pasó nada. Es complicado, porque este señor tiene todos los poderes: el político, el judicial, el económico, el electoral, el legislativo, el militar… No hay nada que hacer. En Venezuela están muriendo personas. Somos el país con mayor inflación, 1.000%. Un salario mínimo allí sirve para comprar un kilo de arroz. No sé cómo puede vivir la gente.

C. Su presente, por supuesto, pero ¿su futuro pasa por España?

C.B. Ahora tengo gira en Latinoamérica, donde me encanta ir, es un continente al que le debo mucho y vamos a estar más afincados allí un tiempo.

C. Pero su nido va a mantenerlo aquí...

C.B. Claro. Sí, total...

C. Un nido que va a tener que ampliarse...

C.B. Sí, estamos muy contentos. Para Navidad, otro peque en casa.

C. ¿Ese es ahora EL PROYECTO, así, con mayúsculas?

C.B. Sí, eso y componer, que es lo que estoy haciendo ahora. Es lo que más disfruto de mi carrera, porque el escenario me encanta, pero componer es un arte. Es como el que cocina.

C. Veo que vuelve a lo de cocinar. Se le ha quedado una espinita clavada...

C.B. (Risas) No, cuando me fui, dije: "Dejadme la oportunidad de estudiar, dadme un par de meses y vuelvo, pero aprendido".

Seguro que también te interesa...

Mayra Gómez Kemp: "La solidaridad se debe aprender en casa"

Marcos Yáñez: "Hemos pasado de siete donaciones de médula al año a 33 al día"

Vicente del Bosque: "Mi hijo Álvaro es un amor, de esas personas que solo puedes querer"