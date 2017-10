José Coronado confiesa que intentaron abusar sexualmente de él

21 oct 2017

Las acusaciones contra Harvey Weinstein no hacen más que destapar numerosos casos de abusos sexuales que durante años han permanido ocultos. Uno de los últimos en reconocer que ha vivido una situación de acoso ha sido José Coronado.

En una entrevista para LA Otra Crónica, el actor explica: "Una vez sí que sentí ese acoso en Italia. Estaba haciendo una campaña para Armani o algo e hicieron una fiesta en el lago Como. A los dueños de la casa, que eran dos hermanos, parece que les gusté. Me metieron algo en la copa. Perdí absolutamente la noción del tiempo. De pronto me encontré con que esa fiesta de 200 personas se había evaporado y sólo estaba yo con los dos hermanos", confiesa Coronado y matiza: "No de una forma agresiva en absoluto, pero me ofrecían ese camino".

Una complicada situación de la que el actor consiguió salir sin sufrir ningún "controlando sus neuronas y poniendo atención" a lo que estaba ocurriendo. "Ya te digo que estaba perjudicado por lo que me metieron en la bebida. Luego me puse nervioso y dije: 'Por favor, por favor, que no...'. No fue a más. Me fui a mi casa y no pasó a nada", concluye.

Cada vez son más los actores, cantantes y modelos que denuncian haber sentido acoso sexual en algún momento a lo largo de sus carreras profesionales. La campaña iniciada por la actriz Alysa Milano, que invitó a sus colegas a denunciar este tipo de actos en las redes sociales con el hashtag #MeToo, ha destapado numerosos casos.

