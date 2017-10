21 oct 2017

Nadie sabía donde se escondía después de revolucionar las emisiones de 'Sálvame' hace unos años. Paqui, apodada 'la Coles', fue una de las protagonistas del espacio conducido por Jorge Javier, aunque su fama no le duró mucho. La supuesta amante de Víctor Janeiro reapareció esta semana semana en Cuatro, sumándose al popular programa de citas a ciegas 'Frist Dates'.

Paqui desembarcó en el restaurante capitaneado por Carlos Sobera recordando su pasado televisivo y explicando que se había separado de su marido, aunque mantiene una buena relación con él. La buena sintonía les ha llevado incluso a compartir hogar, siempre con la prohibición de llevar nuevas parejas a la vivienda.

En su paso por 'First Dates', Paqui se citó con Sergio, un hombre cuyo humor no solo la dejó fría sino que llegó a desconcertala. La conversación no fue muy fluida y 'la Coles' llegó a amenzar a su cita. "En invierno, con el frío, me ducho solo una vez a la semana", reconocía él. "Ay, ¡qué guarro! No me digas eso que te pego, eh!", respondía.

A lo largo del tiempo que compartieron a la mesa, la peculiar pareja protagonizó muchos momentos incómodos, sobre todo en relación a la edad y al finalizar la cita ella confesó: "Había un momentito en el que me habían entrado ganas de irme. No lo he hecho porque tengo educación y me considero una señora".

Separados por la higiene

"Cuando has empezado con el tema de me lavo o no me lavo, el tema del perfume sí o no... etc, no sabía si me vacilabas o me estabas dando largas porque no te atraía. Si te hacías el antipático o es que no entiendo tu humor. Lo siento en el alma, pero no eres el tipo de persona que yo quiero. Tienes que ser una persona más seria, y no un 'porque yo, a mí, me sale de los cataplines'. Así, no. ¡Guapo!", concluía antes de marcharse de 'First Dates'. ¿Volveremos a ver a 'la Coles' en el restaurante de Cuatro?

