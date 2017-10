Mari Cielo Pajares, atropellada en Barcelona

22 oct 2017

Este viernes, Mari Cielo Pajares fue atropellada por un coche y tuvo que ser ingresada en el hospital con numerosas heridas. La hija de Andrés Pajares explicó lo sucedido en su perfil de Facebook, donde relató todo lo sucedido con humor.

"Pues ayer me peleé con un coche y parece q gano él. Me atropellaron, pero estoy bien. Pubis roto, 12 puntos en la cabeza y quemazones de asfalto hasta en el carnet de identidad, pero hey... Contenta de poder contarlo! (Las de la cabeza no las subo por si estáis cenando, son algo gore )", dijo incluyendo unas imágenes de sus heridas y contusiones.

Este domingo a mediodía, Mari Cielo ha recibido el alta y ha abandonado el hospital en silla de ruedas. La hija del actor ha comunicado que volvía a casa también en su perfil de Facebook donde escribía: "A casita!!! No podré andar bien en un par de meses, pero me han dicho que cuando lo tolere puedo apoyar un pie y andar con muletas. He probado y me sostengo sobre el derecho, así que... ¿Alguien que tenga hoy domingo en Barcelona muletas que pueda comprar? ".

En las fotografías que ha compartido Mari Cielo, se pueden observar con detalle las heridas de su cuerpo, aunque ha evitado publicar las de la cabeza. Ahora, se recuperará en casa de este episodio que esperamos no deje ninguna secuela.

Seguro que también te interesa...

Andrés Pajares niega sus problemas de salud

Preocupa el estado de salud de Andrés Pajares: dolores de espalda y trastorno bipolar mixto