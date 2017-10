José Coronado: "Desde el infarto, valoro el día a día"

23 oct 2017 carlos pérez gimeno

José Coronado se encuentra completamente recuperado del infarto que sufrió el pasado mes de abril. Tras tomarse un breve descanso, el actor retomó su agenda y afronta sus compromisos profesionales.

Hablamos con el compañero de reparto de Eva en la fashion filme de Cortefiel.

Corazón ¿Le ha gustado hacer de modelo?

José Coronado Así empecé, pero tenía muy claro que lo hacía para sacar un dinero, que lo que quería era ser actor. Tuve mi propia agencia y viaje por todo el mundo, pero siempre tuve claro cuáles eran mis metas.

C. ¿Qué tal esta experiencia?

J.C. Muy positiva. Lo hemos disfrutado mucho. Cierto es que yo la moda no la sigo. Sobre todo, por la falta de tiempo, porque me paso el día estudiando mis personajes. Soy muy básico a la hora de vestir, siempre me he puesto lo que me gusta y con lo que me siento cómodo: camisetas, vaqueros y poco más.

C. ¿Comparte ropa con su hijo, Nicolás?

J.C. Claro, no solo ropa. Comparto todo, porque vive conmigo desde que tenía ocho años. Da igual ser padre e hijo, porque somos muy amigos y nos contamos absolutamente todo, tenemos plena confianza.

C. Está más delgado. ¿Hace deporte?

J.C. Sí, me cuido. Además, mi trabajo es de no parar, no es como estar en una oficina ocho horas sentado.

Valoro el día a día" José Coronado

C. ¿Se cuida más después del susto del corazón?

J.C. Sí, pero sin volverme loco. Tomo todas las pastillas que me ha recetado el médico y lo que si hago es valorar el día a día, relativizar una serie de cosas que antes me importaban más. Obviamente, el haber sufrido un infarto, te hace pensar en muchas cosas.

C. ¿Se encuentra bien?

J.C. Fenomenal, estoy mejor que nunca. Hago mi vida absolutamente normal. Lo único que cambia es que hago deporte, que eso se debería hacer sin necesidad de tener un infarto. A veces peco un poquitín con el tabaco, a escondidas alguno después de comer... Hay que tener en cuenta que he fumado durante 40 años. Pero vamos, que juego al pádel, monto a caballo, sigo moviéndome con mi moto y ando mucho para que el corazón tenga movimiento.

C. ¿Su corazón está bien en todos los sentidos?

J.C. Absolutamente, en eso no puedo quejar. Soy un privilegiado.

C. ¿Qué tal su trabajo?

J.C. Muy bien. Ahora estoy rodando una serie en Galicia y tengo un gran disgusto por todo lo que ha ocurrido con los incendios. No sé sí estamos todos locos. Es terrible, porque Galicia es un paraíso, con una gente que es inmejorable. En breve voy a estrenar una película que se llama Oro. Está muy bien es de aventuras.

C. ¿Qué tal es Sharon Stone?

J.C. Rodamos hace dos años y medio una cinta, pero no se ha estrenado. Los productores eran un poco ‘oscurillos’, era una producción rara. Eran unos ucranianos forrados de dinero. Sharon es una persona estupenda, muy natural e inteligente. Recuerdo la primera reunión que tuvimos, en el Hilton de Bucarest. Era verano, apareció con un vestido corto y, al sentarse, hizo el famoso cruce de piernas. Miguel Muñoz y yo nos quedamos impresionados, porque fue como la famosa secuencia de Instinto básico (risas).

