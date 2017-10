Josema Yuste: "Millán y yo nos separamos por un desgaste de la pareja"

on el éxito a sus espaldas, volver al teatro La Latina con 'Taxi' es apostar sobre seguro. Metido hasta el cuello en este montaje, Josema se muestra como un hombre comprometido no solo con su público sino también con su país.

Hablamos con él.

Corazón Con cien mil espectadores, está visto que su apuesta por 'Taxi' ha sido más que un acierto.

Josema Yuste Al ser productor tienes otra visión y confieso mi alegría al saber que la venta anticipada va mejor aun que la temporada anterior. Eso me pone muy contento al igual que la bajada por fin del IVA.

C. Protagoniza, dirige, produce, adapta el guion...

J.Y. Es que soy mayor y quiero mandar y no tener a nadie por encima. Escucho atentamente los consejos pero, al final, yo tengo la última palabra. Eso me da tranquilidad para hacer lo que me da la gana.

C. Para mí que usted siempre ha hecho lo que ha querido.

J.Y. Bueno, no creas, con Millán en 'Martes y Trece' no siempre podía. Es verdad que muchas veces yo he elegido, pero también mi personalidad está muy definida y por eso casi siempre me han escuchado los directores.

C. ¿Ha tenido que decir muchas veces "no"? Alguna vez ha confesado que es muy inseguro.

J.Y. Puedo serlo. Cuando tomo una decisión, la valoro mucho antes. Dirigir no es nada fácil y antes no me había atrevido.

C. ¿Repetirá?

J.Y. Desde que monté mi productora de teatro hace unos años, estoy contento y muy bien ubicado en este medio. A partir de ahora, lo que yo haga lo dirigiré yo. Lo siento pero va a ser así. Sé lo que quiero y lo que la gente espera de mí, y por eso seguiré por este camino.

C. Siempre trabaja con una pareja profesional. ¿Miedo a la soledad en el escenario?

J.Y. Estuve 17 años con Millán y luego siempre trabajo en equipo. Me gusta hacerlo con otro cómico, como ha sido en el pasado con Florentino Fernández, Felisuco y David Fernández o, como ahora, con ‘el Monaguillo’, Sergio Fernández. Creo que el público lo agradece y gana. Tengo el ego justito y me gusta más compartir que lucirme solo. En serio, que enriquece el resultado.

C. Se nota la química que tiene en escena con el Monaguillo. Sin duda, forman una buena pareja. ¿Cómo se fraguó esa unión?

J.Y. Después de coincidir un par de veces me di cuenta de la capacidad tan grande que tenía. Sabía que su vis cómica funcionaría en todas partes. Cuando preparé este montaje pensé en Pedro Reyes, que era perfecto, pero desgraciadamente falleció a las tres semanas del estreno. Llamé a Sergio y por fin pudo hacerlo. Nuestra química funciona dentro y fuera del escenario. Yo ya he pasado por todo y Sergio es inteligente. En mi compañía intento que haya buen rollo porque eso se transmite al espectador. No pido amistad a nadie pero sí que podamos comer juntos en las giras y tener una pequeña familia mientras dure el trabajo.

C. ¿Qué le hace gracia?

J.Y. Seguramente lo mismo que a cualquiera. Es verdad que a veces en el cine me río fuera del resto y mi mujer me suele dar un codazo. Tengo un punto absurdo dentro de una historia coherente.

C. ¿Le hacen gracia los políticos?

J.Y. No he recurrido a ellos para hacer gracia. Como en todos los sectores, habrá gente estupenda pero cuando el político toca poder estoy seguro de que el 80% de ellos se corrompe. Es casi inevitable, es algo que va intrínseco en el poder y en el tiempo. Siento desprecio por esas personas, pero estoy seguro que no todos son así...

C. Lo de Cataluña es serio.

J.Y. Después de tantos años, entendería que los políticos se sentaran a reformar la Constitución, pero hacerlo así de repente y sin contar con el resto, no.

C. ¿Cree que España está bien de humor?

J.Y. La gente en general es graciosa y los españoles tendemos a desdramatizar y eso casi siempre es bueno. Los chistes nos hacen gracia hasta que nos afectan en algo personalmente. Ahí todo cambia.

C. Hoy da la sensación de que hay más censura incluso en los guiones de ficción por no herir tanta sensibilidad. Lo políticamente correcto ha ganado.

J.Y. Me siento libre para hacer lo que quiera pero no ante cierta gente que hay en España y que no te permite nada. Te ponen verde en Twiter, te ajustician... Yo estoy feliz al margen de las redes sociales donde critican sin piedad. ¿Y esos son los que se meten con los dictadores? Hay una empanada mental enorme como comprobé el otro día tras ver a Otegui en primera linea de una manifestación en Cataluña. ¿Pero es posible que aplaudan después de las muertes y los atentados en Hipercor a ese personajillo de mierda? Es alucinante... Creo que esas personas están totalmente grilladas.

C. Recientemente Bertín Osborne consiguió reunir a Martes y Trece en su casa. ¿Hay alguna posibilidad de volver a actuar con Millán Salcedo?

J.Y. Millán se ha retirado del todo. Le llamé por una oferta para hacer publicidad pero me dijo que no quiere nada, que está retirado.

C. ¿Ahora que han pasado los años sabe exactamente por qué se separaron?

J.Y. Nos cansamos de tanta presión. Ten en cuenta que cada vez nos pedían más por el éxito de audiencias que teníamos de hasta un 50 por ciento, y hubo un desgaste de la pareja. La media es durar cinco o seis años y nosotros estuvimos 17. Creímos que era el momento perfecto para romper.

C. Entonces fue cuando se dedicó a su faceta de actor.

J.Y. Desde niño, soy actor vocacional pero siempre entendí que hacer feliz a la gente era lo más maravilloso y lo que me llenaba. Hoy no busco un gran personaje dramático ni sorprender ni un premio... Solo busco hacer feliz al público.

C. ¿Fuera del trabajo también es un señor divertido?

J.Y. Bueno, eso tal vez debería decirlo mi mujer... Pero creo que no soy aburrido ya que soy muy activo. Me gusta el deporte. Aunque yo diferencio mi vida del escenario.

C. No suele frecuentar círculos de actores ni ponerse en las manifestaciones reivindicativas.

J.Y. Cuando he tenido que mostrar mi repulsa a ETA lo he hecho, pero soy fiel y coherente. Por ser actor no tengo que ser de izquierdas porque no lo he sido en mi vida. Soy un demócrata normal, tolerante, no soy de líos ni historias y tengo cuatro hijos.

C. ¿El paso de los años es algo que le preocupa?

J.Y. De momento, a mis 63 años, me encuentro bien y también es verdad que me cuido. Solo bebo cerveza, no fumo, juego al golf, tenis, gimnasio... Yo estoy bien y contento.

C. ¿Dónde la puedo encontrar?

J.Y. Seguramente en Menorca. En mi casita frente al mar y si no, pues jugando al golf.