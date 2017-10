Mila Kunis: "Mi hija de 3 años lleva bebiendo vino casi desde que nació"

26 oct 2017

Mila Kunis ha confesado su religión en más de una ocasión. La actriz, de ascendencia ucraniana, procesa el judaísmo y acaba de relatar en televisión cómo siguen las tradiciones religosas en su casa, unas costumbres que llevan a la familia Kunis-Kutcher, incluidos los niños, a beber vino. todos los viernes.

"En nuestra casa celebramos el sabbat [uno de los rituales judíos por excelencia] por todo lo alto. En la noche del viernes, todos tenemos que tomar un sorbito de vino, y la verdad es que mi hija lleva haciéndolo casi desde que nació. Los viernes por la mañana se levanta emocionada y yo le digo: 'Ya es viernes'. Y ella me contesta: 'Puedo beber vino'", ha explicado la actriz en una entrevista con 'Entertainment Tonight', en la que explica la ceremonia del 'kidush', con la que las familias honran la llegada del día sagrado.

Es una de las excasas veces en las que Mila Kunis se pronuncia sobre cómo es la vida de sus hijos. La actriz y su marido, el también actor Ashton Kutcher, no exponen a sus hijos a la vida pública y, aunque tienen perfiles en sus redes sociales, nunca comparten imágenes de sus retoños.

"Tenemos una red social privada y es ahí donde compartimos todas las cosas de los niños con las dos familias, para que los abuelos puedan ver cómo van creciendo. Pero no, no compartimos fotos ni videos de ellos para el público porque creemos que ser un personaje público es una decisión personal que no nos corresponde a nosotros", explicó al respecto la actriz en iHeart Radio.

