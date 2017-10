27 oct 2017

Se había hablado en las últimas semanas de una posible mala relación de Cristina Pedroche con Pilar Rubio. Un clásico de los rumores de la prensa del corazón: dos presentadoras entre las que surgen las rencillas váyase usted a saber por qué.

Pero ayer por la mañana una de las protagonistas del rumor que circulaba desde hacía días, se pronunciaba al respecto para zanjar el tema de una vez por todas. Pedroche participó en un acto, junto al actor Jesús Castro, y allí realizó las declaraciones.

Al ser preguntada sobre esas informaciones que aseguraban que no quería a Rubio como compañera, contestó: "Eso me han dicho antes en una entrevista, pero es que es absurdo, es que hay una web, de la que no voy a decir el nombre, que se ha empeñado en abrir una guerra entre Pilar y yo, y es muy absurdo, porque yo me llevo muy bien con Pilar y con Sergio.

"De hecho su último aniversario lo celebraron en Streetxo Madrid, es que es absurda esta guerra, pero supongo que esa web es bastante machista y le hace gracia poner la guerra de mujeres, cuando es absurdo, porque entre hombres no lo hacen", añadió.

Además, Cristina confirmó que, de nuevo será la encargada de dar las Campanadas en Atresmedia. ¿Con qué vestuario nos sorprenderá? ¿Dará pie a su enésima polémica? Lo veremos, como también quién se encargará de acompañarla. De momento parece que en las quinielas hay dos nombres por encima del resto: el de Alberto Chicote, que sería repetidor, y el de Chenoa.

