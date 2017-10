Rappel, premiado como personaje del año: "Es muy bonito recibir el cariño de la gente"

28 oct 2017

Es un hecho que Rappel es uno de los personajes más queridos del panorama nacional, pero ahora también tiene un galardón que lo demuestra. El vidente y colaborador de la revista 'Corazón' ha vivido una emocionante noche que le ha transportado al pasado y le ha hecho sentir el cariño de todos aquellos que le tienen en gran estima después de recibir el premio Escaparate a personaje del año.

Los XI Premios Escaparate se celebraron en el emblemático Palacio de Dueñas, en Sevilla,con motivo del 11º Aniversario de la revista de vida social andaluza 'Escaparate'. Rappel fue uno de los grandes premiados, elegido por los lectores de la publicación: "Fue todo muy emotivo y precioso", ha afirmado, y ha añadido: "Ha sido muy especial porque Sevilla para mí es símbolo de alegría. Además, que hayan sido los lectores los que me han elegido como personaje del año, lo hace más bonito".

Rappel recordó en su discurso ante invitados como Carmen Martínez Bordiú, Estefanía Luyk, Beatriz de Orleans o Juan José Padilla, entre otros muchos, el lugar tan mágico donde se estaban celebrando los premios. El lugar donde la desaparecida duquesa de Alba compartió tantas alegrías con sus seres queridos. "Cayetano era el anfitrión y dijo que su madre, desde donde estuviera, nos estaba bendiciento a todos. Yo le aclaré que su madre estaría feliz viendo un ambiente de amistad y alegría", afirmó en el discurso, y añadió: "Yo he hablado mucho con tu madre y contigo tenía una especial predilección. Cuando hablábamos de sus hijos siempre me preguntaba por Cayetano, era su ojito derecho. Cayetano se levantó, me dio un abrazo, un beso".

D.r. Rappel junto a Gloria Camila y Kiko. D.R: Rappel con Olivia de Borbón. d.r. Rappel junto a Morante de la Puebla y Juan José Padilla d.r. Rappel junto a Carmen Martínez Bordiú, Madrina del evento. D.r. Rappel junto a Carmen Lomana. d.r. Rappel junto a Estefanía Luyk y Loles León d.r. Rappel junto a Los del Río.

"El palacio estaba precioso. Faltaba que saliera Cayetana a recibirnos, parecía que era una fiesta presidida por ella", ha confesado Rappel, que la tuvo muy presente durante toda la gala. En las palabras del vidente se notaba la emoción, la satisfación y la alegría de haber vivido una noche especial marcada por reencuentros y recuerdos.

