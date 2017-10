Gloria Camila recupera el premio de Rocío Jurado

30 oct 2017

Gloria Camila recibió el pasado viernes el premio homenaje a Rocío Jurado que le concedió los Premios Escaparate. La hija de la cantante, que acudió acompañada de su inseparable novio Kiko, aceptó el galardón con un discurso para el que precisó varias pausas al no poder contener las lágrimas.

La emoción del momento dio paso a la desesperación cuando Gloria Camila detectó que había perdido el premio de su madre. Según indicó Vanitatis, la joven dejó la bolsa con el galardón dentro del palacio mientras disfrutaba de un cóctel en los patios. Cuál fue su sorpresa, y la de todos, cuando al volver, la bolsa ya no estaba. Un cierre agridulce para una emocionante noche.

Sin embargo, todo quedó aclarado poco después. Según explicó Gloria Camila en 'Socialité', el espacio de Telecinco que conduce María Patiño: "No, no fue un robo. Simplemente es que lo perdí. Pero finalmente lo encontré y me fui tan feliz a mi house". La hija de Rocío Jurado se mostró feliz y aliviada al haber encontrado el galardón que tanta ilusión le hizo recibir.

