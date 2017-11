Vanesa Lorenzo: "Estamos decidiendo si aumentamos o no la familia"

1 nov 2017 carlos pérez gimeno

Irradia felicidad. Vanesa Lorenzo (40) se siente satisfecha con su vida y está encantada junto a Carles Puyol, el que fuera capitán del Fútbol Club Barcelona, con quien tiene dos hijas, Manuela, de cuatro, y María, que cumplirá dos.

La modelo ha sido elegida para ser imagen de la marca Unit, de El Corte Inglés, que lanza ahora su primera colección completa para toda la familia.

Corazón ¿Cómo está?

Vanesa Lorenzo Muy bien, feliz en Madrid. Llevo trabajando con El Corte Inglés casi desde que tengo uso de razón, creo que desde los 15. Llevo muchos años en la moda y me gustan cada vez más las prendas fáciles, y esta colección lo es.

C. ¿Cuándo tiene cena de gala es más barroca?

V.L. Las mujeres tenemos muchos colores. También depende de cómo te sientas, pero creo que subirle el punto a un estilismo, cuando es sencillo, es muy fácil con un buen accesorio.

C. ¿Compra mucho ahora con las niñas?

V.L. Vengo del mundo de la moda, no lo puedo evitar, pero ahora es peor porque lo hago por triplicado... o más (risas).

C. ¿Han salido coquetas?

V.L. Muchísimo. A pesar de los pequeñas que son y de que son muy guerreras, con mucha energía, son muy femeninas. Las dos son muy parlanchinas, la pequeña no para. Los niños suelen ser más callados.

C. ¿Carles se deja asesorar por usted al vestir?

V.L. Sí, y además está encantado. Me dice que la moda es mi medio y la verdad es que se adapta muy bien. Pero tiene su personalidad y buen criterio a la hora de elegir.

C. ¿Cómo se organiza con las niñas y la familia dedicándose a este trabajo?

V.L. Tomé la decisión de dejar Nueva York, muy a mi pesar, pero la vida son etapas, y ser madre significa que hay que renunciar a cosas. Lo que ocurre es que lo haces con gusto. Sigo activa, pero ahora mi prioridad es estar en casa todo lo que puedo.

Siento una tristeza muy grande por la ruptura social en Cataluña"

C. ¿Fue duro para usted tomar esa decisión?

V.L. Sí, porque siempre digo que el trabajo es un regalo. Viajar y trabajar con equipos de culturas distintas es una maravilla. Lo echo muchísimo de menos, es una vida más anárquica, nómada y de improvisación. Pero merece la pena, porque sé que el compañero que tengo al lado es el adecuado. Tardé, pero llevamos cinco años juntos y hacemos un buen equipo, repartimos muy bien las tareas.

C. ¿Se plantean aumentar la familia?

V.L. Estamos dilucidando qué hacemos. Mi deseo son tres, pero porque yo tengo un hermano y una hermana, y me encanta. Nunca tuve la necesidad de ser madre y ahora reconozco que lo estoy disfrutando mucho. Si me decanto por no hacerlo, sería porque sigo activa laboralmente y los niños necesitan mucha dedicación. A veces pienso que me pierdo cosas, y me entra remordimiento de conciencia.

C. ¿A Carles le apetecería un tercero?

V.L. Sí, igual que a mí. Estamos los dos indecisos.

C. ¿Cómo está viviendo el tema catalán?

V.L. Siento una tristeza muy grande por la fractura social. Pero tengo que hablar como persona, no voy a hablar de política porque no es lo que me corresponde, no es mi medio ni mi especialidad. Lo que reitero es que lo que se siente a diario es una gran tristeza. Espero que los responsables obtengan una solución, para que vivamos en armonía y nos queramos y respetemos.

C. Carles lo estará pasando mal con todo esto.

V.L. Así es, está sufriendo, tiene esa sensación a la que me refería antes. Lo que comenta es que viajar tanto de alguna forma te ayuda a coger perspectiva. Son momentos delicados.

C. ¿Tienen planes de boda?

V.L. No nos lo planteamos pero, en caso de hacerlo, necesitaríamos tener más tiempo para hacer un buen estilismo y esas cosas. Pero todavía sin decidir si aumentamos la familia, el tema de la boda se queda muy lejano.

C. Su libro sobre yoga está siendo todo un éxito.

V.L. Estoy como loca, vamos por la 7ª edición. Estuve en Madrid firmando hace unos días y en la editorial están encantados..

