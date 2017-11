Julia Roberts: "El miedo a envejecer es un invento. No voy a llorar al cumplir 50"

1 nov 2017 Ana Mellado / ABC.ES

Cuando Julia Roberts irrumpe en la suite del hotel Gentleman of Verona y se topa con un nutrido grupo de periodistas pone cara de sorpresa y circunstancia como si aún no hubiera asumido su condición de estrella. O quizá sea una pose. Su escapada a la ciudad más romántica de Italia poco tiene que ver con las inspiradoras aventuras que protagonizó en 'Come, reza, ama'. Su primera vez en Verona responde puramente a un compromiso profesional. La actriz, imagen durante cuatro años de la marca italiana Calzedonia, viajó el pasado martes a esta región del Véneto para asistir al desfile de su nueva colección de medias.

"¿Estáis todos mirando mis piernas? Bueno, entonces lo estamos haciendo bien", espeta Roberts a modo de saludo en el hotel, enfundada en una minifalda negra, unas medias de rejilla y unos botines de tacón con los que pisa la moqueta con el mismo desparpajo que la alfombra roja. Pero a la hora de hablar, se muestra circunspecta, elige con cautela sus palabras y se revuelve en su silla cuando se le pregunta si le gustaría ser presidenta de los EE.UU. "Oh, por supuesto que no". Y esboza una de sus famosas sonrisas.

La actriz conoció a Danny Moder en el rodaje de "The Mexican" en 2001 y dos años más tarde se casaron. Fruto de su matrimonio nacieron los mellizos, Finn y Hazel, de 12 años, y Henry, de 10, a quienes se refiere una y otra vez durante la entrevista, como por ejemplo cuando se alude a su edad. El próximo mes atravesará la barrera de los 50. "El miedo a envejecer del que nos hablan es un invento, estoy cansada de que me pregunten por lo mismo. No me voy a despertar llorando el día de mi 50 cumpleaños. Lo que importa es el momento, no la cifra, y yo soy feliz junto a mi familia. Eso es lo que al final se refleja en el rostro. No creo que nadie esté realmente aterrado por envejecer porque la alternativa es peor", bromea.

