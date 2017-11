La declaración de amor de Georgina a Cristiano: "Estaré a tu lado amándote"

2 nov 2017

Ha pasado más de una semana, pero no ha sido hasta ahora cuando Georgina Rodríguez ha mostrado una imagen junto a su pareja, Cristiano Ronaldo, con el Premio The Best. Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha colgado una instantánea de ese día. Una foto que queda enanécdota por lo cariñoso de las palabras que le acompañan.

"¡Qué día tan especial! Brindemos, por ahora sin alcohol, pero con tu merecido trofeo, por todo el esfuerzo, dedicación, sacrificio y tantas horas de entrenamiento para estar a tan alto nivel. Tu vida es el fútbol y esto tiene un claro reflejo en el campo", comienza su mensaje.

"Sigue así, luchando siempre, que yo estaré a tu lado amándote, dándote apoyo, cariño, tranquilidad y todo lo que necesites al llegar a casa. En las buenas y en las malas, como no podría ser de otra forma. Te amamos y admiramos, campeón", concluye.

Georgina, que se encuentra en la recta final de su embarazo, ha conseguido que uno de los grandes jugadores de fútbol del mundo se abra a su público en las redes sociales. Como también lo ha hecho ella, de quien no es extraño ver fotos junto a los hijos del portugués dedicándoles muestras de cariño.

