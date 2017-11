Jesús Álvarez: "Me despedí una tarde de mi padre y ya no le volví a ver"

3 nov 2017

Somos una sociedad que vive de espaldas a la muerte. Hemos recibido una educación en la que pasamos de puntillas ante este tema. No se nos educa para asumir la pérdida, asimilarla y aceptarla como algo natural. No la interpretamos como algo inherente a la vida, como parte del proceso. Eso hace que cuando nos encontramos ante ella, no sepamos cómo gestionarla. Si esto es así para los adultos, ¿cómo explicar, entonces, la muerte, a los niños?

Esta es una pregunta que se hicieron en Albia, una empresa dedicada a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios. Gracias a su compromiso social, están trabajando en la investigación y gestión de los procesos de duelo, comenzando por las primeras pérdidas, las que se sufren en la infancia.

Daniel Palacios, director comercial de Albia, nos cuenta: "El proyecto arrancó hace dos años, cuando comenzamos a colaborar con Blanca Fernández-Ochoa para elaborar un cuaderno que ayudara a las familias a transitar por el duelo. Así descubrimos el duelo infantil y empezamos a indagar, porque nosotros entramos en contacto con las familias en duelo desde el primer minuto y muchas veces surge esa pregunta: ¿llevo o no a mis hijos? De ahí arranca nuestra preocupación y surge la idea de hacer un estudio para ver en qué se puede mejorar, utilizando un concepto mucho más visual. Hoy tengo la edad de mi padre es un proyecto que nace de esa necesidad y preocupación por una correcta gestión del duelo, con una especial sensibilidad hacia esa etapa infantil, cuando tienes que enfrentar la pérdida de un ser querido, sin tener en la mochila todas las herramientas que te da la experiencia, la madurez…»

Ahí es donde aparece Jesús Álvarez, director de deportes de TVE, que colabora con ellos aportándoles su propia experiencia personal, ya que perdió a su padre, cuando solo tenía 12 años

C. Además, fue de una manera fulminante.

J.A. De una semana para otra. Despedí a mi padre una tarde porque iba a hacerse unas pruebas y ya no le volví a ver. Todavía recuerdo su cara en el taxi, diciéndome adiós, sin sospechar que esa iba a ser una despedida definitiva…Nunca piensas que eso va a pasarte a ti.

C. En eso coinciden todos en el documental: eso siempre le pasa a los demás, a mí no puede estar ocurriéndome.

J.A. A partir de ese momento, te das cuenta de que la vida te sale al encuentro, con la muerte, con el amor, con el desengaño. Lo que hay que estar es preparado para digerirlo todo. Tienes que ser consciente de que a partir de ese instante cambian muchas coordenadas de tu vida y mucho más si a los cuatro años muere tu madre.

C. Tenías 16 entonces...

J.A. Ahí sí que te quedas totalmente solo, porque aunque tengas familia, los pilares de tu vida se han desmoronado de la noche a la mañana. La enseñanza que me gustaría que quedara es que hay que convivir con cosas que pueden pasar en cualquier momento.

C. Ese es el mensaje, que es algo natural y que como tal debe ser tratado...

J.A. Es muy duro, muy fuerte, pero hay que aprender a normalizarlo.

C. ¿Hubiera preferido que, en su caso, las cosas se hubieran gestionado de forma distinta?

J.A. Yo ahora lo vivo de otra manera, porque tengo más claro lo que significa la pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre, con todo el peso que supone para un niño pequeño perderlos. Ahora no duele más, pero lo ves de un modo más consciente.

C. Nos acompaña en esta charla el psicólogo Guillermo Fouce, doctor en Psicología, profesor en la Universidad Complutense y coordinador de la ONG Psicología sin Fronteras y no me resisto a preguntarle ¿por qué a los niños se les mantiene al margen de cualquier rito que tenga que ver con la muerte?

Guillermo Fouce Esto no siempre ha ocurrido así. Ahora tenemos más miedo a hablar de la muerte y sí, tendemos a proteger a nuestros hijos, a no normalizar la situación. Hay que afrontarlo con naturalidad. Parte del problema es no hablar del problema. La gente huye de plantear cualquier tema relacionado con esto. Por eso, es muy valiente entrar a trabajar en ello. Sabemos que nada vuelve a ser igual, pero nos hace más fuertes. Pasar por algo así nos hace crecer, pero hay que saber interiorizarlo como parte de nuestras vidas. Hay que preguntar y escuchar a niños que han perdido a gente cercana, a adultos que perdieron a sus padres cuando eran niños, a gente que trabaja en el duelo día a día. Hay que poner nombre a esas formas de verlo para dar opiniones contrastadas.

El dolor pasa a un segundo plano pero la cicatriz queda"Jesús álvarez

C. Para un niño, imagino que es más natural de lo que nos creemos, a priori. No es lo habitual perder a los padres pronto, pero sí a los abuelos...

J.A. Somos una sociedad muy protectora. Cuando lo has pasado, te parece muy natural. Si ahora tuviera que ponerme en la piel de un niño, sería muy diferente.

C. Huimos, habitualmente, de las emociones que son desagradables. Creemos que si no las nombramos, no existen.

G.F. Hay una carga social con estas emociones negativas que parece que haya que evitarlas y no hay tristeza sin alegría, ni miedo sin valor. Parte de lo que estamos intentando hacer es entrar en ese tabú porque no es universal, ni lo ha sido a lo largo de la historia.

C. O sea, que tenemos solución...

J.A. Parece que hay esperanza (risas).

C. ¿La familia debe expresar su dolor delante del niño? Lo digo porque en los tanatorios normalmente no suele haber niños.

David Palacios A veces acuden, pero vienen con más miedo y preocupación los padres que los propios niños.

C. ¿Cómo deberíamos naturalizarlo?

G.F. Ellos lo viven, saben que está pasando. Y tienen un impacto. Parte del problema es lo que le añadimos los adultos.

J.A. Porque no lo hacemos natural. Cuando somos niños pensamos que si hay una muerte de un ser querido, es cosa de mayores. Los adultos decimos eso de: "No veas al abuelo, que prefiero que le recuerdes en vida". Evitamos que pasen por el duelo

C. Me he quedado con una definición de duelo que aparece en el documental y que dice: "Duelo es la manera natural en que se sana un corazón roto".

J.A. Es una frase muy bonita. Es que todo tiene un tiempo. El dolor, evidentemente, pasa a un segundo plano, pero la cicatriz queda, el recuerdo permanece, igual que cuando tienes un accidente, la marca queda ahí. Nada vuelve a ser igual.

C. No hay un duelo igual a otro… Ni se siente el mismo ante perdidas diferentes, ¿verdad?

G.F. No, pero sí hay algunas pautas de cómo enfrentarse a él y una de ellas es hablar… parte de lo que estamos haciendo es precisamente eso, hablar, anticiparse, dar herramientas para aprender a comunicar algo así. Eso sí se puede hacer, aunque cada uno lo viva de modo distinto, porque también depende de cómo ha sido la pérdida.

D.P. Todos tenemos una historia que contar, porque todos hemos tenido distintas vivencias. Y dentro de esa naturalidad es donde queremos situarnos, con un discurso respetuoso y cercano para facilitar ese tipo de gestión.

C. Me alegro de haber aportado nuestro granito de arena para dar visibilidad a un tema así, porque de lo que no se habla, parece que no existe.

D.P. Esta sociedad ha banalizado la muerte, la tienes de manera accesible en películas, en internet… pero, a la hora de la verdad, nos resulta difícil abordarla en serio.

G.F. Es una desconexión con las emociones. Lo que funciona es hablar de ello, darle visibilidad, no meterlo debajo de la alfombra.

J.A. Te tienes que dar cuenta de que la muerte es para toda la vida, con lo cual tienes que asimilar que esa situación es para siempre. Así que cuanto antes empieces, mejor.

