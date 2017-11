Paz de la Huerta confiesa haber sido violada dos veces por Harvey Weinstein

3 nov 2017

Pasan las semanas y los testimonios de las actrices que dicen haber sufrido acoso o abuso por parte del productor de Hollywood Harvey Weisntein, se suceden. El último testimonio en salir a la luz es el de la actriz de origen español y parte del reparto de la serie 'Boardwalk Empire', Paz de la Huerta.

El relato de Paz es absolutamente estremecedor, porque habla de hasta dos violaciones explícitas a finales del año 2010. Lo ha hecho en una entrevista concedida a 'Vanity Fair' en la que su historia comienza revelando que al llegar "a la casa, él comenzó a besarme y como pude lo aparté".

Esa noche me acosté en mi cama en estado de 'shock'"

A pesar de que ella se resistió a que pasara, sus intentos fueron en vano: "Después me empujó sobre la cama, se bajó los pantalones y me subió la falda. Sentí miedo. No fue consensual. Sucedió todo muy rápido. Él se metió dentro de mí. Cuando terminó dijo que me llamaría. De alguna esa noche me acosté en mi cama en estado de 'shock'".

De la Huerta cuenta cómo, una semana después, Harvey se personó en su apartamento para seguir negociando un trabajo, y repitió el mismo 'modus operandi'. "Cuando estaba encima de mí le dije: ‘No quiero hacer esto’. Él siguió y fue repugnante. Es un cerdo, me violó", sentencia en una conversación en la que asegura que esto solo se lo había confesado a su terapeuta.

La actriz, que dice estar absolutamente "traumatizada", concluye: "Lo que pasó con Harvey me dejó con cicatrices durante muchos años. Me sentí tan disgustada por eso, conmigo misma. Me volví un poco autodestructiva. Fue realmente difícil para mí lidiar, enfrentar eso".

