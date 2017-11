A Paz Padilla se le acaba la paciencia en 'Sálvame'

7 nov 2017

Que los colaboradores de 'Sálvame' e, incluso los invitados, abandonen el plató empieza a ser un clásico. Que lo haga una de sus presentadoras, Paz Padilla, es algo excepcional. Pero fue lo que pasó ayer por la tarde.

Todo comenzó con una llamada de Terelu Campos, muy enfadada por el comentario de Kiko Hernández de que en los pasillos de Telecinco se decía que ella había trabajado toda la vida gracias a su madre.

Tengo 48 años y soy una tía superfranca"

El colaborador se disculpó, pero la bola se hizo más grande cuando Terelu le echó en cara a la presentadora el comentario que había realizado al comenzar el espacio -si María Teresa ponía a su hija como cláusula para firmar los contratos-. "Manda narices. Muy bonita tu pregunta...".

Padilla se justificaba asegurando que ella tenía que hacer preguntas incómodas. En ese momento, la encargada de entrar en escena era Mila Ximénez, que acusaba a Paz de no soportar a Terelu y por eso meter el dedo en la llaga en cuanto tenía ocasión.

En ese momento, la gaditana estallaba: "Tengo 48 años y soy una tía superfranca y no me cae mal Terelu. ¡Se acabó! ¡Me voy!". Y Padilla se quitaba la petanca y se marchaba del plató. "Soy la presentadora y tengo que hacer preguntas incómodas. No era una pregunta personal y no tengo que ser amiga de nadie", añadía con un vabreo monumental.

La polémica, cuando regrese al frente del espacio, está más que servida. Por muchos días.

