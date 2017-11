Diego Matamoros rompe a llorar: "Estoy destrozado"

9 nov 2017

Ayer Diego Matamoros anunciaba en la portada de la revista 'Semana' que, tras la prueba pertinente de ADN, había descubierto que, la que hasta ahora era su hija, no lo era biólogicamente. Que las palabras de su ex, Tania, insinuando que la niña no era suya, eran ciertas. Que comenzaba una pesadilla de la que le va a costar despertar.

Eso sucedía por la mañana, cuando el lector de prensa rosa acudía al quiosco. Por la tarde, era 'Sálvame' quien conseguía unas declaraciones de un Diego que se rompía a llorar dentro del coche. "Estoy destrozado", decía al micrófono de Kike Calleja.

Aquí hay dos víctimas: una menor y yo"

"Nadie puede imaginar el palo que me he llevado ahora", proseguía antes de añadir: "Esto no sé quién lo hace. Una persona normal no hace estas cosas. Aquí hay dos víctimas: una menor y yo".

Diego, aun resistiéndose a creer lo que le ha pasado, continuaba desahogándose con el reportero de Telecinco: "Es mi hija. O era mi hija. Esto es una locura levantarte un día y no saber que lo que creías que era tuyo no lo es, que ya no tienes acceso y que ya nada de ella es parte de mi vida. No dejo de darle vueltas a esa idea".

"Creo que debería hacer una cura de humildad y pedir perdón a las personas que ha acabado afectando con toda esta situación y, sobre todo, el día de mañana, a su hija", concluía antes de manifestar que subfamilia también está destrozada.

Por su parte, y según informó el propio Calleja, la otra parte está satisfecha con el resultado, ya que demuestra lo que ella sostuvo a comienzos de año: que Diego no era el padre de la niña. "Tanit le solicita 50.000 euros por unas declaraciones que hizo antes de que salieran los resultados de las pruebas de ADN y en las que Diego ya barajaba la posibilidad de que no fuera el padre de su hija", detallaba.

