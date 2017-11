9 nov 2017

Kevin Spacey (58) era un nombre más en la larga lista de actores y actrices que sirven de morbosa carnaza para quienes gustan de especular sobre la verdadera orientación sexual de las estrellas. Su empeño por preservar su vida privada se ha hecho pedazos con la denuncia de un compañero de profesión, Anthony Rapp (46), que en una entrevista ha descrito con detalle cómo el actor le acosó borracho cuando él tenía 14 años.

Spacey ha contestado en un comunicado sentirse "horrorizado" por la historia, asegura no acordarse de nada y ha pedido perdón a Rapp. "Esto me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. Ahora he decidido vivir como un hombre gay", ha afirmado el protagonista de 'House of Cards'. La primera consecuencia es que la productora ha puesto fin a la serie. Han sido años de especulaciones públicas que concluyen con un escándalo que, probablemente, ponga fin a su carrera.

Los que se atrevieron

El silencio no hace daño a nadie, pero para muchos la verdad en un serio inconveniente. Matt Damon (47), un actor de reconocidas ideas progresistas, admitía cuando se le preguntó sobre este tema que esas revelaciones siempre tienen consecuencias profesionales: "Ya seas heterosexual o gay, la gente no debería saber nada sobre tu sexualidad".

Es cierto que salir del armario ya no es un hecho excepcional en el mundo del espectáculo. Son muchos quienes han hecho pública su orientación sexual para desmontar prejuicios y tabúes que se consideran inadmisibles en estos tiempos. Pero precisamente ellos mismos se convierten con frecuencia en la prueba de que lo políticamente correcto, a menudo, enmascara la homofobia. Declararse lesbiana en televisión le supuso a Ellen DeGeneres (59) una travesía de años por el desierto del desempleo, hasta que tuvo una segunda oportunidad como presentadora, que no como actriz. Rupert Everett (58) reveló su homosexualidad cuando su carrera despegaba. El actor prometedor ha terminando ganándose la vida con papeles de serie B. "El cine es hoy más ‘hetero’ que nunca –ha declarado Everett–. Los actores heterosexuales se llevan todos los premios interpretando papeles gais, pero no ocurre lo mismo al contrariao".

Hace tres años, la actriz Ellen Page (30) –'Juno', 'X-Men'…– aprovechó su creciente popularidad para apoyar al colectivo LGTB admitiendo que era gay. Ahora, ella misma confiesa que la mayoría de papeles que le ofrecen es de personajes homosexuales y que se siente fuera de los grandes proyectos. Para el crítico de cine Alberto Luchini, "teniendo en cuenta el impacto que causó con sus primeros filmes, Page debería haber tenido una carrera como la de Jennifer Lawrence". Tampoco parece coincidencia que Jodie Foster (54) haya ido abandonando las pantallas desde que hizo público su amor por una mujer y que ahora centre su actividad tras las cámaras. Ni que la trayectoria de Cynthia Nixon (51), otra lesbiana reconocida, se difuminara con el final de 'Sexo en Nueva York'. O que Matt Bomer (40), estrella emergente, perdiera el papel protagonista en '50 sombras de Grey' tras conocerse que estaba casado con un hombre. Más tarde obtuvo un Globo de Oro por interpretar a un enfermo de sida en una serie, pero los críticos aseguran que ha perdido la oportunidad de encontrar un lugar en la cima.

El paso definitivo

Los actores son muy conscientes de esa realidad, por eso hay que valorar el coraje que demuestran quienes prefieren correr riesgos a guardar las apariencias. Daniel Newman (36), uno de los intérpretes de 'The Walking Dead', hablaba de su homosexualidad hace unos meses, poco después de incorporarse al reparto de esa serie: "El mundo entero, toda la industria, me mandó un mensaje: “Esta es tu gran oportunidad: estás en 'The Walking Dead'. No puedes salir del armario, no puedes salir en la prensa, porque se echará a perder todo por lo que has trabajado tan duramente. No hay protagonistas gais o bisexuales, ni héroes de acción. Tu carrera se acabará”". Su propósito es demostrar que se equivocan, aunque para lograrlo no podría obtener mejor ayuda que la de algunas figuras consagradas.

"Si todos los actores gais de Hollywood que conozco salieran del armario mañana, la cuestión de la sexualidad de los actores dejaría de ser noticia en el plazo de un mes". Así de rotunda se mostró Amber Heard (31) al explicar los motivos que le llevaron a desvelar su bisexualidad. "Cuando contesté honestamente a la pregunta sobre mi orientación sexual, me di cuenta de la gravedad de lo que había hecho por la cara de mi publicista", comentó. Lo cierto es que con su última cinta, Aquaman, que se estrena en 2018, intentará revitalizar una carrera que languidece.

Su opinión es compartida por Tammara Billik, directora de casting y activista en favor de los derechos LGTB: "Hay tres o cuatro estrellas de primer nivel que son homosexuales", aseguró en la BBC, y añadió que si alguno se animara a salir del armario, "alguien del que nadie piensa que es gay", se daría un paso adelante definitivo para que los productores perdieran el miedo a la reacción del público.

¿Gais?

Probablemente no habrá lugar para las sorpresas, porque en juego hay mucho dinero que, en algunos casos, parece depender de la imagen ficticia que se vende al público. Sin embargo, desde los entornos más comprometidos con abrir de par en par las puertas de los armarios se continuarán filtrando nombres supuestamente sujetos a la ley del silencio, como Tom Cruise o John Travolta, objetos de rumores desde siempre. También George Clooney , sobre el que se asegura en el libro ‘Una ambición secreta’, de Maëlle Brun y Amelle Zaïd, que su matrimonio con Amal Alamuddin forma parte de una estrategia para construir un personaje capaz de optar a la presidencia de EE.UU.

Para Spacey eso ya forma parte del pasado. Ahora tendrá que superar otro conflicto personal: asumir que muchos le recordarán como un pederasta.

