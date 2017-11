Tamara Gorro recibirá el alta hospitalaria

9 nov 2017

La recta final del embarazo de Tamara Gorro está siendo muy movida. Si en un principio le recomendaron ciertos cuidados y un cierto reposo, el pasado fin de semana tenía que ingresar para estar bajo vigiliancia médica debido a que las contracciones habían empezado antes de tiempo.

Pero ayer, mediante un vídeo en sus redes sociales, anunciaba que la cosa iba mejor. Y como sus seguidores han estado tan preocupados por ella todo este tiempo, decidió que ellos deberían ser los primeros en conocer su mejoría.

El bebé es muy grande y se mueve muchísimo"

"El bebé es muy grande y se mueve muchísimo y podría romper la bolsa. Había riesgo de parto prematuro. El bebé está formadito, pero no madurito como debe estar", explicaba la esposa de un Ezequiel Garay que no se separa de ella nada más que lo indispensable.

"Son siete meses y pico y no es recomendable que nazca ya. Me dijeron que me ingresaban para ponerme una medicación para relajar el útero", continuaba con el relato.

Era el momento de dar la buena noticia a sus 'followers': "El bebé está perfecto, mejor que todos nosotros juntos. Yo estoy muy bien y me van a dar el alta".

Gorro se despedía dando las gracias a sus seguidores.

