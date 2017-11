Carlota (GH Revolution) vuelve a la casa tras el supuesto abuso sexual

10 nov 2017

El pasado sábado, Carlota abandonaba la casa de GH Revolution por recomendación del programa de Telecinco. Supuestamente, la concursante había sido víctima de un abuso sexual por su pareja en la casa de Guadalix cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras pasar unos días alejada del espacio de Telecinco y después de que los hechos se hicieran públicos, Carlota, que ha permanecido este tiempo arropada por los psicólogos, ha decidido volver al concurso este jueves 9 de noviembre para continuar su andadura en el programa.

En su desembarco en Guadalix, la joven habló con sus dos grandes amigos dentro de 'GH Revolution', Cristian Gabaldón y Miguel. En el confesionario, confirmó a sus compañeros que José María había hecho algo grave cuando ella estaba inconsciente y que estaba de acuerdo con la decisión que había tomado el programa.

Aunque José María explicaba hace unos días en un comunicado que seguía considerando a Carlota su pareja, la joven ha explicado que desde el sábado no mantiene ningún tipo de relación con él.

La madre de Carlota asistió al plató

En el plató del programa que conduce Jorge Javier Vázquez, la madre de Carlota asistía con semblante serio a la vuelta de su hija al lugar donde tuvo lugar supuestamente el abuso sexual. "Estoy un poco emocionada porque no me agrada ver a mi hija así, pero se que ella es fuerte y lo que ella dice, llevarte una decepción de alguien en el que has confiado... Yo les oía en el 24 horas, quiero que te conozca mi madre, hacían planes de futuro y no sé, quiero pensar que se le ha ido la cabeza. No lo quiero juzgar tampoco y lo único que me importa es verla a ella fuerte y que no se rinda", explicó.

La decisión de Carlota de no denunciar los hechos ante la Guardia Civil ha obligado a las autoridades a archivar el caso y no investigar lo que sucedió en la casa de Guadalix de la Sierra donde Telecinco graba el reality 'GH Revolution'.

