Verónica Forqué: "Mi hija es muy luchadora y yo la apoyaré siempre"

10 nov 2017

Compartir en google plus

Verónica Forqué, uno de los rostros más populares de nuestro cine, se sumó al jurado de los Premios Mujeres que triunfan para otorgar el galardón de su quinta edición a Carmen Alborch.

Agradecida por poder formar parte de este proyecto que premia a las mujeres que continuan activas durante la madurez, Forqué recordó en el discurso previo a la entrega del galardón a Alborch que la mujer tiene mucho que ofrecer y que es hora de cambiar nuestro estilo de vida en una sociedad que hace desaparecer a las féminas que, marcadas por el paso del tiempo, dejan de ser objeto de deseo sexual por los hombres. "La mujer se pasa la vida sirviendo, mientras el hombre trabaja y eso tiene que cambiar", explicaba en su charla.

Tras la entrega del premio a Carmen Alborch, nos sentamos con Verónica para hablar del paso del tiempo, de nuevos proyectos y de cómo la vida de la mujer se ha visto marcada durante décadas por los deseos de los hombres.

Corazón ¡Qué importante es recibir un premio como mujer que triunfa en su madurez!

Verónica Forqué Es muy bonita esta iniciativa. He participado como miembro del jurado y estoy muy contenta con que el premio este año haya sido para Carmen Alborch.

C. ¿Se conocían antes del premio?

V.F. Es una mujer que admiro desde hace muchos años. La conocí cuando era ministra de cultura.

C. ¿Cómo vive usted la madurez?

V.F. Mientras que estamos aquí vivas tenemos que mantener la ilusión y seguir los valores en los que una siempre ha creido. Hay que intentar ir a mejor, ser mejor persona, perseguir la verdad, creer en las propias intuiciones... Creer en una misma. Es verdad que cuando te haces mayor tienes más tripa, porque engordas con más facilidad; tienes más arrugas y, en general, estás más fea, pero hay que cultivar la belleza interior que es la que de verdad importa.

C. ¿Pesa más la belleza exterior que la interior?

V.F. En esta sociedad cada vez se valora más el ser muy guapa, muy alta y muy joven. Ser joven se ve como un valor y también serás viejo. Es algo que no me gusta. Parece que las personas mayores pierden el interés de la sociedad y la experiencia te da muchas cosas.

C. ¿Qué nuevos placeres ha encontrado usted en la madurez?

V.F. Me gusta mucho dar clase a actores jóvenes, compartir con ellos lo que yo he aprendido.

Hasta que no tomé la píldora no comencé a tener relaciones sexuales" Verónica forqué

C. Esos jóvenes que tanto tienen que agradecerle a su generación, que no vivió una sociedad tan libre para las mujeres como es ahora.

V.F. Recuerdo que tenía 17 años y la píldora, por ejemplo, no existía. Tenía terror a quedarme embarazada, por ello no empecé a tener relaciones sexuales hasta que no comencé a tomar la píldora. Han sido tiempos muy difíciles para las mujeres.

C. En su discurso ha dicho que las mujeres cuando dejamos de ser un objeto sexual, desaparecemos. ¿Cómo podemos cambiar esto?

V.F. No lo sé. Creo que los hombres y las mujeres somos diferentes, yo no quiero ser como los hombres. Me gustan, pero yo quiero ser como soy. Hay que potenciar y amar esas diferencias que hay entre nosotros. Sí debemos ser más compañeros. Hay una tendencia del hombre a poseer, conquistar y dominar; y las mujeres nos dejamos muchas veces.

C. ¿Usted se ha sentido así alguna vez?

V.F. He vivido 34 años en pareja y siempre estaba pidiendo permiso. Necesitaba su aprobación. Pero él no me pedía permiso para nada. Es una situación que hemos vivido muchas mujeres y eso tiene que cambiar.

No he vivido ningún tipo de acoso sexual en mi carrera" verónica forqué

C. Muchas mujeres están denunciando casos de abuso sexual en el mundo de la interpretación. ¿Se ha visto usted envuelta en alguna situación así algunas vez en su trayectoria profesional?

V.F. No, he tenido la suerte de no tener un experiencia así.

C. ¿Qué te parece que ahora ellas hayan decidido contarlo?

V.F. Me parece bien, es algo que es verdad, que ha pasado y es una cosa muy fea.

C. Hemos sabido que Instagram ha censurado la cuenta de su hija, María. ¿Cree que sus fotografías deben ser censuradas?

V.F. Prefiero no opinar, ella es muy linda y muy luchadora. Yo la apoyaré siempre en todo, la quiero mucho.

C. Una mujer como usted que ha triunfado en su profesión, ¿qué nuevos retos tiene en el camino?

V.F. Tengo ilusión por volver al teatro. Este verano me operé la espalda, tenía un problema, y pensé que no iba a volver a trabajar. Ahora estoy muy bien, he tenido mucha suerte. Esto es un renacer.

C. ¿Con nuevos hábitos?

V.F. Ahora camino una hora diaria, antes no lo hacía nunca. A mí me gustaba el yoga, pero no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es pilates. El ejercicio físico es muy importante para el cuerpo, pero también para la mente. Como dicen los budistas, la vida está en constante cambio.

Seguro que también te interesa...

¿Quién ha denunciado a María Forqué en Instagram?

La foto de Marta Larralde que ha censurado Instagram