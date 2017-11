Amaia Salamanca: "No descarto, con el tiempo, tener un cuarto hijo"

14 nov 2017 Carlos pérez gimeno

Acaba de regresar de Argentina, donde ha estado rodando parte de la película Perdida, basada en una novela que allí ha tenido mucho éxito, Cornelia. Una cinta que se terminará de rodar en España, donde Amaia Salamanca (31) ya ha aterrizado. La actriz, además, es imagen de la nueva gama de productos de belleza Revlon.

Corazón. ¿Cómo se encuentra?

Amaia. S. Muy bien, la verdad. Sin parar. Estuve con Rosauro en la maratón de Nueva York y lo hemos pasado muy bien. Yo no he participado, tan solo le he acompañado, no aguanto correr 42 kilómetros... Me gusta el deporte y lo practico, y sí me atrevería con un triatlón.

C. Se la ve bastante más delgada.

A.S. Es cierto. Llevo un tiempo así, desde el verano que estuve muy liada con el teatro y con la serie. Fue todo un poco caótico y sí lo he notado. Ha sido puramente por cansancio y trabajo. No tenía tiempo para entrenar.

C. ¿Qué tal están sus niños?

A.S. Todo muy bien, creciendo. Menos mal que tengo ayuda en casa. También los abuelos echan una mano, sobre todo cuando tengo que viajar, como ahora que he estado diez días en Argentina.

C. ¿Es difícil encontrar tiempo para la pareja con tanto trabajo y tres niños?

A.S. Eso hay que cuidarlo mucho y lo hacemos. Por eso nos hemos ido juntos a Nueva York. Antes era mucho más fácil salir a cenar, ahora, con tanto niño es más complicado. Han venido muy seguidos, pero estoy muy contenta. Ahora me queda la parte más dura, que es educarlos, porque tal y como están las cosas es lo más difícil. Tenerlos es sencillo, lo de después es lo complicado. Las redes sociales y todo lo que les espera fuera me da mucho miedo.

C. ¿Es estricta como madre?

A.S. Creo que sí, me he dado cuenta de ello. Y eso que pensaba que no iba a serlo tanto. Al final, eres madre y dices las mismas cosas que decía la tuya. Te comportas como tal, estando muy pendiente de ellos. Soy protectora, pero en su justa medida.

C. ¿Se plantan en tres o irán a por el cuarto?

A.S. En este momento, ni me lo planteo, pero tampoco lo descarto. Tengo 31 años y soy muy joven. Si de repente surge esa posibilidad, no la voy a desaprovechar. Ya se verá, pero no a corto plazo.

C. ¿Qué proyectos tiene?

A.S. De momento, terminar la película que estoy haciendo. En diciembre empiezo otra, que va a ser una comedia, en cine, con una directora que se llama Inés de León. Tiene muchísimo talento y, también, va estar Leticia Dolera.

C. ¿Qué opina de lo que está saliendo sobre los abusos?

A.S. Es un tema muy delicado, y tengo que decir que, afortunadamente, a mí eso nunca me ha ocurrido. Sí que han intentado ligar conmigo y eso es normal. Pero no tiene nada que ver con los abusos de los que se están hablando. Hay que poner barreras en ese tema y saber defenderse, aunque siempre hay gente a la que le da igual. Nosotras tenemos que ser fuertes y limitar ese tipo de situaciones. Si no dan nombres, me imagino que es por miedo a no volver a trabajar.

C. ¿Boda para cuándo?

A.S. Dentro de muchos años, que espero que sigamos juntos. Pienso que es cuando hay que celebrarlo, no a los dos años de relación. Eso es lo más fácil. Lo bueno es hacerlo después de 20 años juntos y que siga apeteciéndote hacerlo.

