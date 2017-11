Fran Rivera le gana la guerra legal a Charo Vega

14 nov 2017

Compartir en google plus

Francisco Rivera (43) ha conseguido que la justicia le de razón y Charo Vega sea condenada por atentar contra su intimidad y honor. El último escalón y cúspide del poder judicial ha revocado las sentencias de primera y segunda instancia, de tal modo que el recurso de casación interpuesto por Fran al Supremo le permite afirmar que su intimidad está por encima de la notoriedad que pueda generar su vida. Dicho de otra manera, para el Tribunal Supremo, la intimidad prevalece a la información.

Charo fue uno de los cinco demandados. El resto eran plataformas televisivas donde Vega narró la versión de unos hechos que atentaban contra el torero. Según Vega, el diestro había mantenido relaciones íntimas con Lolita Flores (59).

El Supremo entiende que el hecho de que Lolita no haya desmentido la información o que pudiera no ser injurioso no quita la razón a Rivera, y condena a quien fuera la gran amiga de su madre, Carmina Ordóñez.

Francisco solicitaba, a través de su abogado, Antonio González Zapatero, 12.000 euros a Charo Vega. Rivera interpuso la demanda con el fin de que se declarara la existencia de intromisión ilegítima en su intimidad. Amén de la historia de amor, en sus apariciones televisivas, Charo se refirió a él como "un imbécil" y "un mierda".

SCharo debe pagar

Tanto la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 61 de Madrid como, posteriormente, la dictada en apelación por la Audiencia Provincial, declaraban la inexistencia de una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad en la vida personal y familiar de Rivera Ordóñez y la inexistencia de una vulneración de su derecho al honor por las declaraciones vertidas en la tele.

Ha sido el Supremo quien ha dado la razón al diestro

Las citadas instancias absolvían a Charo Vega del abono de 12.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Rivera reclamaba a los demandados, en total, 60.000 euros, 12.000 a cada una de las partes.

Pero el Tribunal Supremo concluye que sí existió tal intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar de Francisco, así como una vulneración a su derecho al honor en las entrevistas concedidas por Charo.

Rivera comparte abogado con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo. Este está considerado como uno de los máximos expertos en la defensa del artículo 18.1 de la Constitución Española, la defensa a la intimidad y el honor.

Seguro que también te interesa...

Las dos versiones del enfrentamiento entre Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

Los 18 años de Tana Rivera ponen fin a su anonimato