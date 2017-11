Jimmy Fallon se despide de su madre con un emotivo mensaje en directo

16 nov 2017

No lo está pasando bien Jimmy Fallon. El presentador de la televisión norteamericana acaba de perder a su madre. Y, hasta anoche, en su programa, no había hablado del reciente fallecimiento de la misma. De hecho, desde el 4 de noviembre no aparecía delante de su audiencia.

Jimmy quiso explicarse y mandar un bonito mensaje a Gloria Fallon, que nos dejaba a los 68 años. "Como algunos de ustedes saben, mi mamá, Gloria, falleció recientemente. Cancelé nuestros 'shows' la semana pasada para estar con mi familia y hacer todos los arreglos pertinentes", comenzó.

"Ella fue mi mejor audiencia y una gran fan del programa"

"Ella fue mi mejor audiencia, ella era a quien siempre estaba tratando de hacer reír y fue una gran fan del programa y de todo lo que hice", añadía visiblemente emocionado el conductor de 'late night'.

"Cuando éramos pequeños, mi mamá nos acompañaba a la tienda, a mi hermana y a mí y ella me apretaba la mano tres veces y me decía: 'Te amo', y yo le decía, 'yo también te amo', proseguía conteniendo las lágrimas. con la voz entrecortada.

"Y la semana pasada estuve en el hospital, la tomé y la apreté con un 'Te amo'. Sabía que estábamos en problemas ¿Saben? Me siento muy agradecido de poder hacer esto todas las noches y estoy muy agradecido por todo el apoyo de todos ustedes para mi familia la última semana", concluía.

Su representante explicó hace unos días que Jimmy permaneció al pie de la cama de su madre hasta el último suspiro de esta, que padecía una enfermedad desde hace tiempo.

