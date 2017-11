Andrea ganadora, de 'QQCCMH': "Mi relación con Jesús es muy abierta"

16 nov 2017

Recién terminada la última temporada del programa de 'Quién quiere casarse con mi hijo', hablamos con la pretendienta definitiva de Jesús. El allerano -gentilicio del concejo de Aller en Asturias- que revolucionó el programa con sus músculos y su divertida madre.

Andrea 'la pelirrosa' ha tenido que luchar con Itziar en la batalla final, en la que ella ha sido la que definitivamente ha logrado llegar al sensible corazón del asturiano.

Corazón. ¿Por qué decide presentarse a 'QQCCMH'?

Andrea. Para vivir una buena experiencia y para ver lo que es la televisión, el rodaje y todo eso…. Y vine aquí porque llevaba cuatro años sin pareja, porque soy un poco difícil para eso, y también para ver si daban en el clavo con esa persona.

C. Antes ya se había presentado a ‘First Dates’, ¿verdad? ¿La experiencia fue similar o totalmente diferente?

A. No tiene nada que ver, porque ‘First Dates’ son solo dos horas de rodaje y en mi caso no acertaron con la persona para nada. En 'QQCCMH' estás un mes grabando intensamente.

C. ¿Cómo hacen en el programa para asignar al pretendiente? ¿Les dejan elegir o son ellos?

A. Me pusieron a Jesús directamente. En el programa te hacen una entrevista y, según los gustos que tú hayas contado, te ponen a un chico o a otro.

C. Cuando le presentan a Jesús, ¿qué es lo primero que le llamó la atención de él?

A. Que estaba fuerte, tatuado y que su madre era muy 'fashion'.

C. ¿Qué tal la relación con su suegra, Mari Cruz?

A. Con ella muy bien. Es una suegra muy 'fashion', muy directa, muy abierta. No se podría pedir una suegra mejor. No se metía con nosotras, lo aceptaba todo y no criticaba a ninguna. Respetaba en todo momento la decisión de Jesús.

C. ¿Ha tenido mucha rivalidad con el resto de pretendientas o ha hecho más amigas que rivales?

A. Pues esa es una pregunta un poco difícil, porque estando conviviendo un mes con las chicas… Por ejemplo, con Ana tuve y tengo una amistad muy buena. De hecho puedo decir que la quiero bastante, pero también tenía que ver cómo se liaba con el chico que me gusta. Más bien era amistad, que pasara lo que pasara y ya que cada una se encargase de luchar por lo suyo.

C. ¿Cómo se llevaba con Leona?

A. Leona está como una puñetera cabra, parece que la hayan sacado del psiquiatra y la hayan metido en el programa. Solo quería llamar la atención por encima de todo, por encima de nosotras y bueno cada uno es como es. Nos sacaba de quicio a todas, a Jesús, a su madre a los cámaras… a todos.

C. Pero, por ejemplo, con Laura -otra de las pretendientas de Jesús- tiene una buena amistad. ¿verdad? De hecho acaban de hacer una portada juntas en 'Interviu'.

A. Sí, con Laura tengo una muy buena amistad. De hecho, es que es una persona muy humilde. Va a su rollo. Ella iba a lo que iba, no quería buscar enemigas ni nada, al revés, una chavala muy atenta y todo.

C. ¿Cómo ha llevado Jesús su aparición en la portada de la revista?

A. Jesús lo lleva bien, es superabierto no le importa para nada…

C. ¿Se esperaba estar en la final?

A. Tienes siempre la duda, pero yo sé la forma de ser que tengo. Soy una persona luchadora y lo que quiero lo consigo. Yo lo sabía, no al 100%, pero me podía imaginar que podía estar entre las finalistas.

C. Usted y Laura eran de las más fuertes.

A. Sí, además tengo bastante en común con ella, aunque a mí no me gusta el gimnasio ni la dieta. Todo lo contrario: me gusta comer mucho y no me gusta hacer ejercicio. Pero, por la forma de ser y la personalidad, teníamos mucho en común.

C. ¿La imagen que se da del programa desde fuera es muy distinta a la realidad?

A. A mí no me han editado mucho la verdad, pero porque yo soy graciosa de por sí y a mí no me pueden editar mucho. Con el resto hay mucho cambio. A Jesús, por ejemplo, le editaron bastante, porque él es muy serio.

C. Usted fue la primera a la que besó Jesús. Cuando Jesús le confesó después del beso que no se fiaba, ¿qué le pareció?

A. Pues la verdad es que me pareció una respuesta muy coherente, porque no me conocía de nada. Le pude atraer físicamente para besarme, pero no me conoce tanto como para fiarse de mí.

C. ¿Cómo llevó que el resto de pretendientas se besara luego con él?

A. Haces un esfuerzo mental y ya está. Hay que saber a lo que vas, lo que va a pasar y tú vas a por todas.

C. ¿A día de hoy usted y Jesús siguen juntos?

A. Sí, continuamos juntos. Pero lo nuestro es una relación muy abierta que viene y va, con idas y venidas.

C. ¿Ha sido difícil adaptarse a la vida rural en el pueblo de él?

A. Lo he llevado bastante bien, porque yo soy como los camaleones, me adapto a todo.

C. ¿Le ha cambiado mucho la vida desde su paso por el programa?

A. Ahora, la gente me para para hacerse fotos conmigo y cosas de esas, pero está bien.

Andrea y Itziar, pretendientas de Jesús y finalistas. pinit

Seguro que también te interesa...

Las pretendientas de 'QQCCMH' en 'Interviú'

'OT 2017' sube el nivel con una tercera gala casi perfecta

¿Por qué ha abandonado Laura Velasco 'GH Revolution'?