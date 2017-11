Carmen Ro: "Es más difícil superar el éxito que el fracaso"

18 nov 2017

Carmen Ro le fascinan los hipnóticos personajes de vida turbulenta. En las noches de RNE podemos escuchar 'La vida de los otros', retratos elaborados con los secretos de esa fauna de malvivir de la que está vacunada tras años como directora de Tómbola.

Pero Conchita Montenegro se le quedó clavada como una espinita "No sé si la encontré o ella vino a mi encuentro cuando necesitaba escribir", que solo ha podido quitarse escribiendo una novela, Mientras tú no estabas. Porque "su vida ha sido como vitamina para alimentar la libertad de mi imaginación sin tener que rendir cuentas a la exactitud de la hemeroteca. No es un libro documento. No pretendía contar la verdad de una vida sino una vida de verdad".

Y no hablamos de una vida cualquiera. "Hablamos de una estrella que conquistó Hollywood 25 años antes que Sara Montiel, trabajó a las órdenes de los mejores directores del cine mudo y el primer cine sonoro, se codeó con Charles Chaplin, dio calabazas a Clark Gable y vivió un romance trágico con Leslie Howard".

Una actriz desconocida

Y, sin embargo, apenas sabemos de ella: "La hemos olvidado porque ella lo quiso. Nuestro olvido fue su mayor éxito. Se sacrificó por alcanzar el estrellato y luego puso el mismo afán en desaparecer. Como Greta Garbo –de la que fue amiga–. Con 32 años dio el portazoy quedó sepultada durante 62 años. No aceptó premios, tampoco acudió a la inauguración del Museo Balenciaga, de quien fue musa. Es fascinante".

Huir de la fama no es algo común, sobre todo en estos tiempos: "Los medios hacen posible que se pase del anonimato a la fama en horas. Una ventaja porque te puede llevar donde quieres, pero también un peligro que te lleva donde no quieres. Hay que aprender a digerir el éxito porque es más difícil de superar que el fracaso".

La novela nos traslada al Hollywood de sus años dorados, con la Metro fabricando ‘más estrellas que en el cielo’, recreando las leyendas que acompañaron el desembarco de aquella española que se negó a besar a Clark Gable en una prueba de cámara: "En apenas unas horas, toda la industria se sabía su nombre. Ella no lo hizo para darse a conocer, llevaba en el mundo del espectáculo muchos años y era conocida en Europa. Todo lo que hizo fue siempre lo que quería hacer. Consiguió la libertad de oír la rebeldía de su corazón".

Trabajó con Leslie Howard y se enamoraron"

Pero no fue la única estrella de Lo que el viento se llevó que se cruzó en su vida. "Trabajó con Leslie Howard y se enamoraron. Una relación que acabó cuando él vino a esa España sombría de la posguerra. Vino por ella y porque trabajaba como espía durante la II Guerra Mundial". Ese romance, que acabó con un trágico accidente de avión, es la clave de una vida llena de misterios.

Carmen es una cinéfila empedernida. Y acostumbrada a trabajar con imágenes. "Comencé en Antena 3, editando mis vídeos sin off porque me gustaba que fuera la imagen la que contara las cosas".

Esa pasión está en el libro, que ha escrito como si fuera una película, cada capítulo es casi una escena cinematográfica que traslada al lector a un mundo de glamur y amores imposibles. Ya solo falta imaginar el rostro de Paula Echevarría o Penélope Cruz para que cobre vida.

Mientras tanto, la periodista se encuentra entre dos vorágines, la promoción, con la que se siente encantada, y una mudanza "agotadora porque es como mover toda tu vida de un sitio a otro". Una vida que comparte con el poeta Ángel Antonio Herrera, "al que agradezco la generosidad de leer mi trabajo y animarme a seguir escribiendo".

