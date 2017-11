Gabino Diego: "Con las mujeres, yo era el gracioso, pero se iban con otro"

18 nov 2017

Está en pleno éxito con la comedia El intercambio, en el teatro Príncipe Gran Vía, y feliz por hacer lo que más le gusta de su profesión: divertir al público. Padre soltero de una joven de 21 años, Gabino Diego vive feliz con su pareja y cinco perros que son su pasión.

Hablamos con él en pleno corazón de Madrid.

Corazón Por sus rasgos, nadie diría que es de origen cubano.

Gabino Diego Cuba, casi todos eran blancos. Hay muchos errores en ese sentido por eso me suelen hacer ese comentario. Los blancos eran mayoría y luego en cantidad estaban los mulatos y después, los negros. Mis abuelos, como tantos de su época, emigraron a Cuba pero eran asturianos. Uno de mis abuelos se quedó en Cuba hasta el año 1969 por si le devolvían algo de sus propiedades, pero no hubo manera. El resto se vino a España, donde yo nací. También tengo algo de sangre inglesa y cántabra. He viajado a Cuba unas cinco veces, incluso, he rodado una película pero ahí ya no queda nadie de la familia.

C. ¿Y le picó la curiosidad de ver cómo eran sus propiedades?

G.D. Siempre me ha gustado conocer mis raíces. En mi casa, mi madre ha cocinado frijoles negros y plátano frito y tenemos esa cultura. A mí especialmente me interesa y gusta más que a mis hermanos. La casa de mi abuelo materno es la actual sede de la Unesco en La Habana. No deja de ser curioso. Pienso que la vida está llena de accidentes del destino y el hecho de que mis padres salieran de Cuba y yo naciera aquí forma parte de mi biografía.

C. Podía haber sido músico callejero, camarero en Australia...

G.D. Podemos modificar nuestro destino, pero creo que en la vida todo es fruto de un cierto azar. Es como ahora en el teatro. Comparto cartel con Tete Delgado en El intercambio, pero lo más llamativo es que antes de conocer este proyecto nos encontramos en un tren y hablamos de la posibilidad de trabajar juntos algún día. Y ahora lo estamos haciendo. Por eso creo que somos fruto de nuestras decisiones. Hace años tenía tres proyectos en la mesa y opté por Golfus de Roma, que lo representé 15 días en el teatro de Mérida. Sin duda una de las mejores experiencias de mi vida. Para colmo en ese trabajo conocí a la madre de mi hija. De no haber elegido ese trabajo, todo habría sido tan distinto… Por eso hablo de poder modificar nuestro destino, o eso creemos. Como decía Luis Buñuel: "Solo creo en el dios del azar".

C. ¿No cree en otro dios?

G.D. Siempre antes de dormir hablo con mi Dios. No sé quién es pero me gusta hablar con él. Reconozco que me encanta entrar en las iglesias y poner velas, aunque no soy practicante. Me gusta especialmente la iglesia de Nueva York, St. Patrick, que en pleno bullicio, puedes respirar esa calma. También tengo debilidad por Covadonga, que visito muy a menudo cada vez que voy a Asturias.

El humor ha sido mi escudo de supervivencia"

C. ¿Y de qué habla con Dios?

G.D. A Dios no hay que pedirle y sí agradecer. Soy afortunado aunque todo depende de con quién te compares. Trabajo en algo que hace divertir a la gente y eso es bueno, porque a veces nos convertimos en terapeutas. Una amiga me decía que le salía más barato ir al teatro a divertirse que a la consulta. Muchas veces me preguntan si no querría hacer un drama y yo pienso que ya he hecho esos trabajos, y con el tiempo he aprendido que no hay nada más maravilloso que poder hacer reír a la gente. Por eso no quiero perder ni un segundo en hacer otra cosa.

C. ¿Qué le hace gracia?

G.D. Cuando el humor se convierte en una válvula de escape y eso pasa en las situaciones muy tensas. Además, en mi caso, fue mi escudo de supervivencia. Desde niño, imitaba a los profesores y eso me hacía tener muchos amigos, especialmente a los malos de clase.

C. ¿Y le funciona el humor con las mujeres?

G.D. Lo he usado pero durante una temporada no me funcionó muy bien. Era el gracioso, pero se iban con otro. No tenía la técnica de ligue buena.

C. Dicen que los más divertidos en el escenario son muy aburridos.

G.D. Es verdad que por la calle a veces me han hecho comentarios que lo he pasado fatal. Mi carácter es más melancólico e intento agradar, pero no siempre lo consigo. No siempre estas feliz.

C. ¿El intercambio de parejas lo ve como una fórmula para aguantar una relación?

G.D. En esta obra de Ignacio Nacho se trata de un punto de partida para hablar de una pareja tras 15 años casados. Respeto la gente que recurra a estos sistemas, pero reconozco que no estoy muy preparado. De entrada, porque me resulta complicado que todos nos gustemos.

Mi hija vive en Cataluña, pero siempre he procurado estar ahí"

C. En su caso, además, ser conocido debe limitar mucho ciertas experiencias.

G.D. Hoy te sacan una foto en cualquier parte con un móvil, pero volviendo a los intercambios, lo positivo que veo es que es una relación muy sincera donde no hay infidelidades ni mentiras. De todas maneras si algún día me pasara, me gustaría saber quiénes son los otros.

C. Es padre de una joven de 21 años. ¿Cómo lo compagina teniendo en cuenta que hay una distancia geográfica?

G.D. Mi hija vive en Cataluña y lógicamente pasa más tiempo con su madre, pero es lo más maravilloso que hay en mi vida. Cuando tienes un hijo, entiendes que es un amor que va más allá. Alguien por el que no dudarías dar tu vida.

C. ¿Siente que no ha pasado el tiempo suficiente con ella?

G.D. Siempre he procurado estar ahí y me he adaptado a lo que tenía. También cuando eres padre soltero, disfrutas al máximo con tu hija porque es una relación de los dos. Los viajes y vivencias que hemos tenido han sido increíbles.

C. ¿Y no le han quedado ganas de tener más hijos? Actualmente está enamorado y feliz...

G.D. No descartamos nada. Hoy lo que tenemos son cinco perros y los adoramos. Ellos son todo nobleza pero yo creo igual en los amigos. No soy de los que piensa que los perros son más de fiar que las personas. Para nada.

C. ¿Mantiene a los amigos de siempre?

G.D. Los tengo de hace muchos años y también nuevos que vas conociendo e incluyendo en tu vida.

C. Días atrás, le vi en una parada de autobús tan tranquilo. Un lujo andar así, ¿no?

G.D. Me piden muchas veces autógrafos pero en general puedo hacer una vida normal y me da terror pensar que no pudiera ser así.

