Meryl Streep: "Tuve que hacerme la muerta para que parasen de golpearme"

18 nov 2017

La gala de premios anuales del Comité de Protección de Periodistas estadounidenses, celebrada el pasado miércoles en Nueva York, Meryl Streep ensalzó la importancia de la profesión contra la tiranía y la labor de las mujeres en el mundo del periodismo de investigación, un género que hace años estaba reservado exclusivamente a los hombres.

Strepp, ganadora de varios premios Oscar, expresó en su discurso: "Reconocemos el cóctel especial de veneno y ridículo que siempre está teñido de amenaza sexual que se sirve en línea para las mujeres, cualquier mujer en cualquier profesión, que se pone de pie para decir la verdad" y proseguía: "Pero sí sé algo sobre el verdadero terror: las dos veces en mi vida en que me amenazaron y me tuve que enfrentar a la violencia física real, aprendí algo sobre la vida que de otro modo no hubiera sabido y tuve suerte, porque mis instintos me fueron útiles".

A continuación, Meryl Streep hizo una revelación insólita con la que enmudeció a la audiencia:"En un caso, me tuve que hacer la muerta para que parasen de golpearme. Y la segunda vez que me ocurrió, alguien estaba siendo atacada y me volví completamente loca y fui tras este hombre. Pregúntale a Cher, ella estaba allí. Y el matón se escapó, fue un milagro".

La confesión de la actriz llega después de que saliese a luz una entrevista del Times en la que denunciaba a Dustin Hoffman por tocarla más de lo debido el día en que se conocieron, cuando ella se presentó a una audición para una obra que el actor iba a dirigir.

