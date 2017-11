Alba Carrillo y Yola Berrocal discuten por su vida sexual con Feliciano

20 nov 2017

Alba Carrillo y Yola Berrocal han tenido una auténtica trifulca este sábado en 'Sálvame Deluxe', después de que Yola confesara la semana pasada que mantuvo un 'affaire' amoroso con Feliciano.

Una auténtica guerra dialéctica en la que Yola no dudó en desmentir las afirmaciones que había hecho Alba de su ex 'Feli', en las que aseguró que era homosexual e impotente. Alba Carrillo, como de costumbre, no se mantuvo al margen y terminó por explotar contra Yola: "¡Es que yo he tenido una vida sexual más activa y por eso puedo comparar! Además, en esa época tú estabas con el padre Apeles y, claro, a lo mejor por comparación..."

A lo que Yola contestó: "Primero, yo no estaba con el padre Apeles. Y segundo, con todo el cariño te lo digo, Alba, si sexualmente eras igual que haciendo las pruebas de 'Supervivientes', vamos...".

La polémica estuvo servida en el programa, con una auténtica batalla campal en directo a la que también asistió Leticia Sabater, la cual aclaró que ella y el tenista solo son amigos, nada que ver con lo que Yola había contado la semana pasada.

Mientras tanto Feliciano López prefiere mantenerse alejado de toda esta polémica y feliz, junto a la joven modelo y estudiante de periodismo, Sandra Gago.

