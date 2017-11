Ana Pastor: "En casa soy Angela Merkel"

21 nov 2017 gtres.

Ana Pastor presentó 'Dónde estabas entonces' (La Sexta), el nuevo programa que conduce, y aprovecha la ocasión para hablarnos de su faceta como madre, cómo es en casa y qué espera de sus hijos.

También nos devela que a principios del año que viene creará una productora.

Corazón ¿Qué sintió ante el estreno de 'Dónde estabas entonces'?

Ana Pastor Pues estaba nerviosa porque es como un hijo más y porque creo que es el programa más bonito que he hecho.

C. ¿Ya tiene un tema o una entrevista favorita del programa?

A.P. Tengo entrevistas que me han emocionado y me han hecho tragar saliva, quedarme casi en 'shock'. Desde una víctima de ETA hasta las madres de la heroína que te cuentan como perdieron a sus hijos. Hay muchas entrevistas que tienen esa parte humana que me han enseñado a escuchar, una cosa muy importante y que nos falta a muchos, a mí por lo menos

C. 40 años de historia que coincide con su 40 cumpleaños, ¿ha pensado en cómo lo celebrará?

A.P. Trabajando y con mis hijos, no tengo previsto hacer mucho más porque estaremos en plena campaña electoral.

C. ¿Cómo consigue distribuir el tiempo de trabajo y los hijos? ¿Le piden un poco más de atención o está todo resuelto en ese sentido?

A.P. Lo que hacemos es dormir muy pocas horas. Ojalá fuera un problema nuestro, pero la conciliación es un problema de todos en España. Aprovecho para decir que se pongan a ello los políticos, que para eso están.

C. ¿Esa pasión por el periodismo, que su marido y usted comparten, la van a transmitir a sus hijos?

A.P. Quiero que mis hijos hagan lo que quieran. Nos van a tener ahí para que les apoyemos. No sé si la comparten, la sufren o ambas cosas, pero lo que quiero es que nos tengan cerca para todo lo que necesiten.

Quiero que mis hijos sean ciudadanos comprometidos"

C. Pero ya van apuntando un poco maneras. Se vio en la carta que escribió en 'El Periódico' sobre el pequeño que tiene esa empatía que demuestra usted en las entrevistas.

A.P. No sé si tiene que ver con el periodismo o si tiene que ver con cómo somos como seres humanos. Pero esa es mi única preocupación, hacer que sean ciudadanos comprometidos con lo que les rodea, preocupados por el resto de la gente. Quiero que sean buenas personas y ese es mi único empeño y mi gran reto como madre.

C. ¿Cómo es usted como madre en la intimidad?

A.P. Pues soy Angela Merkel. Si pides un yogurt, te lo comes. Y aunque tengas seis años, haces la cama y doblas el pijama. Tienen unas obligaciones y tienen cosas maravillosas. Aunque seas pequeño, también tienes que entender que no todo es sin límites.

C. Pero aunque sea un poco estricta, la adoran...

A.P. Bueno, habría que preguntárselo a ellos, creo que todos los padres intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y eso es lo que yo intento todos los días.

C. Laboralmente va a dar un salto, pasará a tener su propia empresa, su propia productora. ¿Cómo ha surgido este proyecto?

A.P. Mi inquietud al tener una adolescente y un niño pequeño en casa pasa por saber cómo se van a informar ellos cuando dejen de informarse a través de una tele convencional. Pienso en qué podemos aportar los periodistas a ese nuevo mundo que ya está aquí, que es el futuro. Para todos aquellos que quieran informar y no lo vayan a hacer por la televisión. Esa es mi idea, intentar explorar un mundo en parte desconocido, pero que a mí me llega muy cerca por mis hijos. Quiero mostrar lo que nosotros podemos aportar.

C. ¿Verá la luz en enero? ¿Ha pensado ya en cómo se va a llamar?

A.P. Pues estamos todavía en ello porque no me ha dado tiempo. Como podéis ver, sigo con este lío que tenemos de producir dos programas a la vez y con la campaña electoral que viene. Cuando tengamos más detalles, ya os iremos contando.

C. El programa es 'Dónde estabas entonces'. ¿Dónde estaba en el momento personal más bonito de este año?

A.P. Siempre pongo octubre en mi mes preferido del calendario. Octubre y febrero son los meses más importantes. Es cuando tus hijos te demuestran que el esfuerzo que estamos haciendo a ellos les compensa, que les compensa estar contigo, aunque a veces sea poco tiempo y otras veces más. Uno de los mejores momentos del día es el despertar. Ellos me despiertan siempre a besos.

C. ¿Le gustaría ampliar la familia?

A.P. Eso no es algo que hayamos pensado todavía.

C. ¿Que se traería de estos 40 años de lo que hemos perdido?

A.P. Deberíamos traer la valentía que demostramos en momentos de nuestra historia, en la cultura, en la política... Además, antes nos aplicábamos poca autocensura. La valentía siempre hay que tenerla presente en la vida.

