Carlos Hipólito: "He tenido perros desde pequeño"

21 nov 2017 ángeles villacastín

Actor versátil, querido por el público y por sus compañeros, Carlos Hipólito finalizó en septiembre 'La mentira', una obra en la que compartió escenario con su mujer, la también actriz Mapi Sagaseta, para inmediatamente incorporarse al musical Billy Elliot, donde su hija es una de las bailarinas.

Pero en esta familia hay un miembro que nos recibe con saltos y carantoñas, responde al nombre de Trudi.

Corazón Carlos, ¿quién es Trudi?

Carlos Hipólito Trudi nació hace siete años: era una bola blanca, la más pequeña de la camada, no mamaba, la más torpe. Vio cómo el resto de la familia se marchaba a diferentes hogares, quedándose sola ante un futuro incierto. Una historia que nos estremeció a mí, a mi mujer y a mi hija. Desde entonces vive en el campo con nosotros.

C. ¿Lo de Trudi viene de Gertrudis?

C.H. Noooo (risas), eso creen todos los amigos que nos visitan, pero el nombre lo eligió mi hija Elisa, que entonces tenía ocho años y veía una película que se llamaba Chitty Chitty Bang Bang, cuya protagonista femenina se llamaba Trudi.

C. No todos los padres ceden a las presiones de tener una mascota.

C.H. He tenido muchos perros desde pequeño, me gustan mucho. A mi mujer también le encantan y cuando mi hija nos lo pidió, dijimos, "pues claro que sí". Elisa es hija única y de alguna manera es como si hubiera tenido una hermanita.

C. Trudi es una 'west high-land white terrier'. ¿Cómo es en la intimidad porque los terriers tienen mucho carácter

C.H. Es muy cariñosa con los tres. Con la gente que viene a casa lo primero que hace es enseñarle la barriga para que se la rasquen pero, como guardiana, es un desastre. Nunca hemos pensado mi mujer y yo en un animal como algo rentable, en el sentido de utilizarlo para algo. Hay gente que los utiliza para proteger una finca o para cazar. Trudi es una más de la familia, ella ocupa su lugar en casa.

Como guardiana, Trudi es un desastre"

C. ¿La puesta en escena del musical Billy Elliot demuestra que estamos remontando la crisis?

C.H. Además de los más de 30 actores, músicos y técnicos, hay 60 niños contratados, cuatro niños y ocho niñas cada día. Como por ley está prohibido que los niños trabajen, algo que me parece estupendo, esto se contempla como una actividad extraescolar. Los niños no pueden hacer más que un número de horas a la semana dedicados al teatro. Es decir, solo se pueden hacer dos funciones a la semana.

C. ¿Ha tenido que aprender a bailar y cantar o venía aprendido?

C.H. 40 años, intenté prepararme de la manera más multidisciplinar posible y siempre he sido muy aficionado a los musicales. Me han gustado mucho como espectador, aunque la vida no me llevó por ahí. He hecho cine, tele, una carrera maravillosa. En cuanto me dejaron, retomé las clases de canto y de baile. Hice con Mario Gas Follies, el musical de Stive Sondheim. Después, vino Sonrisas y lágrimas, y ahora interpreto al padre de Billy, que es otro gran personaje.

C. ¿Se valoran las disciplinas artísticas o los padres prefieren otro tipo de carreras para sus hijos?

C.H. Las disciplinas artísticas no están tan mal vistas como hace tiempo, pero siguen estando en un terreno que a las familias les sigue creando mucha inseguridad. Aunque la inseguridad ahora está en cualquier oficio y en cualquier profesión. Ahora nadie tiene garantía de nada, ni siquiera los funcionarios.

C. ¿Cuál es el mensaje de 'Billy Elliot'?

C.H. Cualquier niño que venga a ver la obra con sus padres y se sienta diferente, por la razón que sea, se verá reivindicado y va a sentir que se abre una puerta de diálogo con sus padres. Es un musical que habla del amor, el respeto y la tolerancia.

Seguro que también te interesa...

Viajar con mascotas

Dita von Teese demuestra su sensibilidad con sus mascotas