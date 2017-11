Así han cambiado Kate Winslet y Leo Dicaprio, 20 años después de 'Titanic'

21 nov 2017

En noviembre de 1997 desembarcaba en los cines una película dispuesta a hacer historia: 'Titanic'. El relato del transatlántico que se hundió en plena travesía llegaba a las salas de cine con una pareja de protagonistas que conquistaron los corazones de toda una generación: Kate Winslet y Leonardo Dicaprio, para muchos "la pareja perfecta".

'Titanic' arrasó en taquilla y se hizo con 11 premios Oscar, incluido el galardón para 'My heart will go on', el tema central de la película interpretado por Celine Dion que sigue emocionándonos dos décadas después. El éxito arrollador de la cinta de James Cameron cambió la vida de sus protagonistas, que vieron como la popularidad arrastraba sus carreras cinematográficas hasta el estrellato.

La madurez de Dicaprio

Por aquel entonces, Leo Dicaprio tenía 21 años y en su filmografía apenas aparecían un par de películas importantes, como 'Diario de un rebelde' o 'Romeo y Julieta'. El fenómeno fan que acompañó al éxito de 'Titanic' le encumbró, pero también le arrastró. Se convirtió de la noche a la mañana en el "guaperas de Hollywood" y ese etiqueta le costó años arrancársela. A pesar de sus brillantes intepretaciones en numerosas películas que llegaron tras el hundimiento del transatlántico, como 'Diamante de Sangre', 'Revolutionary Road', 'J.Edgar', 'Django Desencadenado' o 'El lobo del Wall Street', el actor no consiguió que la Academia le entregara el codiciado Oscar hasta 2016, gracias a su papel en 'El Renacido'.

Su vida sentimental también se ha convertido en noticia a lo largo de estas dos décadas, acumulando numerosos romances con modelos como Gisele Bündchen o Bar Refaeli. Sin embargo, Dicaprio nunca se ha casado y parece que tampoco tiene intención de hacerlo.

'Titanic' ganó 11 premios Oscar. pinit

Winslet, entregada al amor

Por su parte, Kate Winslet se enfrentó a numerosas críticas por sus "kilos de más". Sin embargo, la británica sorteó las opiniones sobre su aspecto físico y consiguió cautivar al público con sus papeles en películas como 'Olvídate de mí' o 'El Lector', con el que se hizo con el premio Oscar.

En el terreno personal, Winslet se ha entregado por completo al amor, pasando por el altar en tres ocasiones. En 1998 contrajo matrimonio con el director Jim Threapleton, con quien tuvo a Mia Honey Threapleton, en el año 2000. Tras su divorcio en 2001, Winslet inició una relación con el cineasta Sam Mendes, con quien se casó en mayo de 2003. Fruto de este enlace nació, en diciembre del mismo año, Joe Alfie Winslet Mendes. A pesar de su buena relación, la pareja decidió poner punto y final a su matrimonio en 2005.

No fue hasta diciembre de 2012 cuando Kate volvería a contraer matrimonio. En esta ocasión, sería con Ned Rocknroll. Juntos son padres de Bear Blaze Winslet, convirtiéndose en el tercer hijo para la actriz.

Unidos por una fuerte amistad

De su tiempo juntos rodando 'Titanic', Kate Winslet y Leo Dicaprio mantienen una gran amistad. La pareja cinematográfica proyecta una gran complicidad que les llevó a protagonizar un segundo filme juntos: 'Revolutionary Road' (2008), que dirgió el entonces marido de la actriz, Sam Mendes.

'Revolutionary Road' se estrenó en 2008. pinit

De momento, Winslet y Dicaprio no han vuelto a situarse frente a las cámaras, pero han sorprendido a los fans de 'Titanic' con encuentros puntuales en los que han hecho alarde de su buena sintonía.

'Titanic' marcó sus carreras, sus vidas y la de todos los que abarrotaron las salas de cine en 1997. La cinta es parte de la historia de sus protagonistas, pero también la de toda una generación que sigue pensando que Jack cabía en esa tabla que salvó la vida de Rose.

Un libro que analiza el fenómeno

'Titanic'. Bajo el título: 'Titanic. Historia de un Fenómeno' (T&B Editores) es el libro que acaba de publicar José Madrid. pinit

Recientemente, el periodista José Madrid acaba de publicar el primer libro en castellano que analiza el éxito de 'Titanic'. Bajo el título: 'Titanic. Historia de un Fenómeno' (T&B Editores), Madrid habla del rodaje infernal que supuso la superproducción y también de los efectos de la 'titanicmanía', un fenómeno global a lo largo y ancho del planeta.

Seguro que también te interesa...

Leonardo Dicaprio Vs. Ryan Gosling: todo lo que nos enamora de ellos

Kate Winslet admite que jamás le gustó Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio logra 30 millones de dólares en una noche