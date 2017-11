21 nov 2017

Desde que 'First Dates' comenzará su andadura en Cuartro, hemos visto pasar por su plató y por la mesa de sus citas a todo tipo de personajes. Recordemos, por ejemplo, como recientemente hacía acto de presencia Paqui, 'la Coles', aquella mujer que dijo haber tenido un 'affaire' con Víctor Janeiro.

Hace un par de días, a quien pudimos ver fue a Paola -"palpama y animada", ponía en su descripción inicial, para que cada cual interprete-. Un nombre que a nadie le dice nada, pero detrás del que, nosotros les añadimos, se esconde la sobrina de Toñi y Encarni Salazar, Azúcar Moreno.

La joven de 18 años, que dijo ser una "gitana moderna", tuvo una cita con un 'Dj' con el que hubo hasta un primer contacto físico y la promesa de continuar con la historia adelante. Aunque, quizá, lo que llamó la atención, tanto del pretendiente como del público, fue la claridad con la que hablaba del sexo y de lo que buscaba con su paso por el programa presentado por Carlos Sobera.

"Me gusta que en la cama me den caña, igual que yo se la doy a ellos. Que ellos me den a mí triple", sentenciaba justo antes de revelar que lo que ella buscaba era un "empotrador".

