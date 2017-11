¿Volvemos a la negrura de Alcásser?

21 nov 2017

Los programas de sucesos vivieron su momento cumbre de audiencias con el secuestro y el descubrimiento posterior del atroz crimen de Miriam, Toñi y Desirée. Fue, también, la perdición del género. El tratamiento morboso de aquel horror podría hacernos creer que la tele ha aprendido de los errores. Parece que no. El juicio contra La manada por la violación de una joven en San Fermín está bajo secreto de sumario, "en una sala bunkerizada", como señalaron en 'Detrás de la verdad' (13 tv) antes de dar paso a los vídeos filtrados y comentados con ayuda del informe del perito judicial.

Que el presentador diga que la víctima tiene "un rol pasivo" mientras se escuchan gemidos o que la chica sujeta con la mano izquierda los genitales de uno (para insistir luego en que no se sabe si lo hace porque se lo exigen) fueron parte de una suerte de interpretación de los hechos que parecía culpabilizar a la supuesta víctima por no mostrar una actitud más defensiva: cinco contra una y, aun así, parece que una mujer violada lo es menos si no se juega la vida mientras la agreden. ¡Qué asco!

Los famosos afilan sus cuchillos

Edu Soto y Patry Montero en 'MasterChef Celebrity'. pinit

La repescada Silvia Abril logra desbancar a Edu Soto para meterse en una final en la que Corbacho y Craviotto se van a lucir. Patricia Montero es también finalista en una edición de récord: casi 1 de cada 4 espectadores siguen las recetas de 'MasterChef Celebrity', un concurso que demuestra que los espectadores agradecen ver a los famosos haciendo esfuerzos, aprendiendo semana a semana.

Le pasó a Cayetana Guillén Cuervo y, sobre todo, a Miguel Ángel Muñoz, que entró apenas sabiendo cómo freír un huevo y ganó manejando las reducciones y esferificaciones.

Saúl Craviotto -aquí su beso con Eva González- tiene el mismo perfil y, por esa razón, es nuestro favorito: policía y campeón olímpico, se ha dejado la piel en cada prueba, ha demostrado tener paciencia (¡Qué de sudores y contención con Ángel Salazar!) y corazón (desde su cuenta apoyó al joven camarero agredido y publicó la cuenta bancaria para recaudar fondos para su tratamiento en una clínica especializada). La medalla de oro se la ha ganado a pulso.

Nota: Querido Buenafuente, está bien que vayas a apoyar a tu pareja pero, por favor, con un argumento menos machista que el de desear que Silvia Abril vuelva pronto para que dejes de comer pizza. Cocina tú un poco, ¿no? Besos.

'Habemus' Campanadas

Ramón García y Anne Igartiburu presentarán las Campanadas en TVE. pinit

Pues ya estamos todos. Este año, las uvas vienen cargadas de sorpresas: Ramón García ya ha llevado su capa al tinte para lucirla junto a Anne Igartiburu, pareja estelar de la noche en TVE. La vuelta de Ramontxu era una petición popular, pero también del presentador. Nos alegramos por él. La verdadera batalla se produce por la segunda posición.

Antena 3 apuesta de nuevo por el trío formado por Alberto Chicote, Cristina Pedroche y el vestido de Pedroche, verdadero protagonista de la retransmisión y rey absoluto de los TT ('trending topic') de Año Nuevo. Mediaset ha reaccionado: los colaboradores de 'Sálvame' realizarán un programa especial previo, en directo, y acudirán luego a la Puerta del Sol para vivir su gran noche, tanto en Telecinco como en Cuatro.

Claro que, conociendo a la Fábrica de la Tele, imaginamos que alguna maldad tendrán prevista para que monten una buena entre todos: veremos si alguno no llega vivo al 2018. La Sexta sigue en su línea de apostar por los informativos y regala las campanadas a Cristina Pardo e Iñaki López, dos rostros que saben informar y entretener. Pues sí, ya huele a turrón y mazapanes.

