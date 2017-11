Belén Esteban: "Estuve en coma 18 días"

22 nov 2017

Al espectador de 'Sálvame' puede parecerle que se conocer la vida de Belén Esteban de arriba a abajo. Sin embargo, la de Paracuellos siempre tiene algo más que contarnos sobre ella. Ayer, volvió a demotrarlo durante el debate abierto entre los colaboradores del programa sobre el miedo que les podía dar la muerte.

A ella le da pánico, pero por su hija Andrea. Y porque la vio muy de cerca hace unos años por culpa de uno de los bajones de azúcar que le provoca su más que conocida diabetes. "Yo estuve en coma durante 18 días, con un bajón de azúcar, vi a mi niña cómo me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita", confesó ante la audiencia.

"Ahora no tengo a mi niña ni a mi chica y me da miedo cuando me quedo sola en casa, Miguel se va a las 7 de la mañana para trabajar y él siempre me hace un análisis antes de irse", continuaba la princesa del pueblo.

Desde que comenzó su vida al lado de Miguel Marcos, el conductor de ambulancias que consiguió devolverle la sonrisa, parece que la vida de Belén está mucho más estable. En el plano de la salud, también.

