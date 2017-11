Elettra Lamborghini protagoniza una brutal pelea en 'Super Shore 3'

22 nov 2017

Elettra Lamborghini famosa en España tras su paso por 'Gran Hermano VIP' ha protagonizado durante la emisión del conocido reality 'MTV Super Shore 3' una violenta pelea junto a Danik Michell.

El conflicto entre ambas comenzó cuando la mexicana echó en cara a la rica heredera del imperio lamborghini su afición por creerse más importante que el resto de los concursantes y por presumir de su fortuna. A lo que Elettra contestaba: "Ups, me quedo callada porque si no le meto una mano", tras estó Danik no tardó en abalanzarse sobre la italiana, comenzando así una aparatosa pelea entre ambas.

El resto de participantes consiguieron a duras penas separarlas, "Te espero bonita, a mi no me amenazas y no me dices tonterías" avisaba la italiana.

La violenta pelea fue grabada por una de las muchas cámaras del programa. Y es que en 'MTV Super Shore 3' las cámaras no dejan de seguir cada momento de los concursantes en el programa, que en esta tercera temporada transcurre en Italia.

Tras el enfrentamiento intentaron habrar para resolver sus diferencias, pero sin ningún éxito ya que la tensión entre ellas es palpable.

