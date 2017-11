José Luis Perales: "Nunca me ha interesado ser el número 1"

22 nov 2017 Lagencia

·s lo único que le faltaba por hacer en el mundo de la música. José Luis Perales (72) es el responsable de la banda sonora de la película El autor, un trabajo producido por su hijo Pablo.

Se quieren como padre e hijo y se admiran como profesionales. Y lo demuestran en esta entrevista.

Corazón ¿Por qué aceptó el reto de hacer algo nuevo en su carrera a estas alturas de la vida?

José Luis Perales Me lo propuso Manuel Martín Cuenca, el director, y era algo muy novedoso para mí. No es lo mismo hacer canciones que hacer música para una película. Ha sido un trabajo muy bonito, más por parte de Pablo que mía. El trabajo del productor es muy importante. Si eso falla, aunque sea una buena canción, se estropea. Y mi canción creció mucho porque él tiene la facultad de rodearse de buenos músicos también para mis discos. Él es muy inconformista y ha hecho un gran trabajo.

C. El protagonista de la película hace cosas cuestionables para encontrar la inspiración y poder escribir. ¿A ustedes les ha pasado?

J.L. Sí. La inspiración no es algo que esté siempre presente. En mi caso, para escribir algo tengo que conocer una historia determinada, aunque me lo lleve a mi terreno. La imaginación tiene un límite. Y yo soy un 'contante' de historias más que cantante

C. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de la banda sonora?

Pablo Manuel habló con nosotros porque había seleccionado para la película una canción, Se me enamora el alma, sin saber que era suya. Cuando descubrió que era de mi padre, le surgió la idea de que hiciera un tema. Le presentamos dos canciones e incluyó ambas.

C. En su caso, ¿dedicarse a la música ha sido algo casi obligado?

P. Bueno, yo realmente soy abogado, estudié Derecho, pero nunca me llamó la atención ejercer. Rodeado de música todo el día, esto tenía que pasar.

C. José Luis, ¿trabajar con tu hijo te presiona o te motiva?

J.L. Me encanta trabajar con él. He trabajado con diferentes productores desde hace 40 años y es el que mejor me conoce. Me conoce tanto que puede entrar musicalmente en algunas parcelas mías en las que otra gente no. Siempre me ha sorprendido, porque hace las cosas mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a ser.

A mi padre, cuando cuanta, siempre se le reconoce" pablo

P. También te dejas sorprender. Lo bueno de mi padre es que, cuando canta, siempre se le reconoce, sea el tipo de música que sea. Él se fía siempre de mí.

J.L. Me fío mucho de su criterio. Tiene una gran formación musical. Enriquece las canciones.

C. ¿Se ven recogiendo un Goya?

J.L. Sería muy bonito. Me encantaría. Aunque el premio ya lo he tenido, trabajando con Manuel y los actores.

C. ¿Quién es más exigente de los dos?

J.L. Pablo. Absolutamente. Yo no sé por qué me ha ido tan bien en la vida siendo tan elemental para algunas cosas. Él es mucho más inconformista. P. Siempre dices eso, pero no es verdad. Él sabe muy bien qué quiere y cómo.

C. José Luis, ¿le hubiera gustado tener más fama internacional, como Julio Iglesias en su momento?

J.L. Es que Julio ha vivido para eso y solamente para eso. Tengo que reconocer que yo he vivido la música para disfrutarla, pero sacando hueco para disfrutar de mis hijos cuando eran chiquititos, del paisaje de Cuenca, de mi cerámica, mi huerto… En mi caso, no ha habido una dedicación plena, no soy un ejemplo. La música es de lo que he vivido y, gracias a Dios, muy bien. Pero he trabajado en ella la cuarta parte de mi tiempo. Así no se puede llegar a ser número uno. Ese reto jamás me ha interesado.

Me encanta trabajar con mi hijo" josé luis

C. Pero sus éxitos siguen en la mente de todo el mundo. Eso, a lo mejor, tiene más mérito.

J.L. Bueno, en América Latina casi me conocen más que aquí. He cantando en Nueva York, en el Carnegie Hall... Para mí eso es ya un éxito internacional, pero no para ingleses ni americanos, claro. Es para los latinos que están allí. Pero eso ha surgido, no lo he luchado. Aunque también ha sido un esfuerzo, no solo un divertimento.

C. De hecho, una de sus canciones ha acabado en la voz de Marc Anthony.

J.L. Eso es un éxito internacional. ¿Qué más quiere uno de Cuenca? Ha habido momentos en mi vida muy bonitos y siguen sorprendiéndome cosas.

C. Ha escrito canciones para mucha gente, pero no sé si le falta algún artista para quien le hubiese gustado componer.

J.L. Charles Aznavour. Tenía auténtica fiebre por él. Me gustaba mucho la música francesa, pero él me gustaba por encima de todo. Cuando empecé a escribir, quería ser como él. De hecho, me inventaba el francés para ver qué tal quedaría con mis canciones.

C. ¿Hubieran tenido el mismo éxito 'Marinero de luces' o 'Se me enamora el alma' en otra cantante que no hubiese sido Isabel Pantoja?

J.L. En otra voz, posiblemente; en otra circunstancia, no. Era un disco hecho a la medida de su momento. De hecho, Isabel no quería cantar. Le mandé una canción, 'Pensando en ti'. La recuerdo llorando y diciendo que no quería solo una canción, quería un disco entero. De ahí salió 'Marinero de luces'.

C. ¿Ha escrito canciones a sus nietos?

J.L. Sí, Pablo me ha dado dos nietos, Manuela y Guillermo, y cada uno tiene su canción. Y mi hija María me ha dado otra nieta, hace poco, que me ha pillado a contratiempo, pero se la haré.

C. ¿Entienden el éxito de los 'talent show' en televisión?

J.L. Antes, las compañías tenían mucha más fe en los artistas y mucha paciencia. Ahora, no. En este tipo de concursos, con suerte, brillan uno o dos y esos son los que van a quedar. En el camino se quedan muchos y eso es muy triste, porque hay grandísimas voces. La televisión busca la televisión, el éxito, el pantallazo...

P. Son carreras muy rápidas. Pero no te encuentras una carrera como, por ejemplo, la de mi padre. Eso también es muy difícil para otros artistas que no están dentro de este mundo: no hay espacio en la televisión para ellos, las radios están muy cerradas… Pero no pienso que sea culpa de los artistas que hay en esos programas, sino de la industria actual.

Seguro que también te interesa...

Los españoles Jose Luis Perales y Rosana actuarán en Guatemala