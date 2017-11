Habla por primera vez la mujer de Pedro J. Ramírez: "He renunciado al anonimato por amor"

22 nov 2017

Compartir en google plus

Ha pasado un año desde que la noticia de la separación de Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada nos pillase por sorpresa. Pocos días después, conocíamos que él estaba rehaciendo su vida al lado de la abogada Cruz Sánchez de Lara.

Hasta ahora, a ella no la habíamos escuchado hablar de su relación con el que ya es su marido. Sí, porque hace poco más de mes y medio, Pedro J. y Cruz se daban el 'sí, quiero' en una boda muy íntima y secreta de la que tuvimos constancia porque él así lo confirmó en su cuenta de Twitter.

"Me puse un chubasquero y esperé a que pasara la tormenta. Y creo que hice bien. Ahora la normalidad está a la vuelta de la esquina", asegura en la entrevista que ha concedido a 'Vanity Fair' sobre cómo fue estar en el punto de mira de todos los medios cuando salió a la luz su romance.

Soy consciente de que me ha casado con un personaje público"

Sobre esto, la pérdida de la intimidad, revela: "He dejado de tener ese patrimonio tan maravilloso que es el anonimato y he hecho esa renuncia por el amor que siento por él. Eso lo compensa todo. Soy consciente de que me ha casado con un personaje público y que ahora mi nombre está asociado al de él".

A lo largo de la conversación, también habla de ese enlace: "Nos dijimos lo que queríamos para el resto de nuestras vidas. Nos regalamos palabras fabulosas. No hubo fiesta, ni regalos, ni invitados, ni anillos, ni vestido blanco, pero fue la boda más emocionante y bonita que hubiera podido tener".

Y añade: "Todavía estoy procesando que tengo marido. Resulta paradójico: llevo toda la vida escuchando que soy una abogada que divorcio bien, y ahora se me conoce por mi matrimonio".

Seguro que también te interesa...

La enigmática respuesta de Pedro J. a las críticas por su separación de Ágataha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada rompe su silencio y habla de la separación de Pedro J. Ramírez

Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada se separan tras 30 años juntos