Natalia Sánchez revela que sufrió acoso sexual

22 nov 2017

Natalia Sánchez, más conocida por dar vida a 'Teté' en 'Los Serrano', ha sido una de las últimas actrices en asegurar haber padecido este tipo de acoso. Según recoge 'La Vanguardia' la actriz ha asegurado: "Sí, he tenido experiencias así y se viven continuamente. Viví una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite aunque afortunadamente no llegó a nada".

La actriz ha aprovechado su aparición en la segunda edición de la fiesta 'People in Red' organizada por la Fundación Lucha contra el Sida para concienciar sobre este gran problema: "hay una situación previa y un maltrato psicológico puede resultar igual de fuerte que uno físico"... "Cuando a mí me ocurrió no tenía herramientas, lo corté como pude".

Ha recalcado que el micromachismo está "socialmente aceptado, es el peligro real de este problema y está detrás de todo; no se trata solamente del caso concreto de una agresión". Con respecto a su caso ha afirmado que si le pasase a día de hoy, "no reacciono igual, obviamente".

Natalia Sánchez también ha recalcado que en esto "los hombres juegan un papel importante en apoyarnos" y anima a que las personas que hayan sufrido cualquier tipo de maltrato lo denuncien sin dudarlo. Una buena manera de empezar a combatirlo.

