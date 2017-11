Bárbara Rey se convierte en abuela: "Mi felicidad es indescriptible"

25 nov 2017

Bárbara Rey acaba de descubrir otro tipo de amor y no puede ser más feliz. El que se siente al convertirse en abuela. Su hijo Ángel le acaba de convertir en abuela de un niña y no ha podido esperar para escribirlo en su cuenta de Instagram.

"Os tengo un poco abandonados.Hay momento en la vida que una no puede hacer determinadas cosas;falta de tiempo,o porque no es el momento.Es lo que me ha sucedido estos últimos días.Ya estoy aquí,hoy no os voy a contar una historia sin fin pero si un sentimiento de felicidad infinito", ha escrito Bárbara a sus seguidores para justificar su ausencia durante unos días en la red social. Desde que se abriese la cuenta en Instagram, la actriz no ha dejado de compartir los grandes momentos de su día a día. Quizás, por eso, habrá sentido la necesidad de excusarse antes de dar la gran noticia.

"Mi hijo Ángel y su maravillosa y guapa mujer me han hecho ¡¡ABUELA!!...Mi felicidad es indescriptible.Soy abuela de una niña preciosa,buenas y sobre todo sana.Nunca imaginé que se abuela produjera esta felicidad tan enorme,no tengo palabras", ha continuado escribiendo.

En la publicación, Bárbara ha compartido una imagen suya con una gran sonrisa dado que por el momento no ha podido compartir una imagen de la pequeña: "Es preciosa,la más bonita del universo.Todos los que la ha visto,dicen que es la niña más bonita recién nacida que han visto.Me encantaría poder poner una foto de mi niña,pero no puede ser.Quizá más adelante..Quería hacerlo partícipes de mi felicidad en este momento que creí no llegaría nunca"

