Carmen Alborch: "He tenido relaciones maravillosas, pero ahora estoy sola"

25 nov 2017

Capaz de reinventarse y salir por la puerta grande, Carmen Alborch saborea hoy las mieles de su último libro y recoge los frutos de su lucha en pro de las mujeres.

Es de las que piensa que las cosas se consiguen a golpe de sonrisa, aunque el genio lo reserva para cuando hace realmente falta. Cercana y muy realista la exministra se sincera en un auténtico ejercicio de espontaneidad.

Corazón Su biografía es tan generosa que le ha hecho conseguir galardones de todo tipo. Hoy, la firma Tena la premia con su trofeo a La mujer que triunfa. ¿Realmente se siente una triunfadora?

Carmen Alborch Lo que me siento es agradecida por el reconocimiento a una trayectoria. En la vida lo importante es conseguir hacer realidad tus sueños. No hacen falta conquistas espectaculares sino objetivos más cotidianos. Eso ayuda mucho a la autoestima.

C. ¿De qué se siente hoy más orgullosa?

C.A. De una trayectoria vital y coherente. Soy una afortunada porque en la vida he podido elegir y eso es muy importante para ejercer la libertad. También del galardón que me acaban de conceder con la medalla de la Universidad de Valencia. Fue un acto muy especial, porque supuso volver a mi universidad. Comencé mi discurso entre lágrimas al ver tanta gente. Esos momentos son los que te hacen sentir mejor en todos los sentidos. Disfruté como directora del IVAM; mi paso por el Ministerio de Cultura fue fantástico; mi labor en la causa feminista con mis libros, como cuando publiqué Solas, supuso una nueva forma de relacionarme con las personas.

C. ¿Cómo hace para reinventarse y salir bien de cada etapa?

C.A. Debe ser la capacidad de adaptación que tengo y también es importante la actitud. Si te dedicas a pensar en el pasado, te quedas paralizada. Siempre estoy imaginando cosas que podría hacer, tengo ganas y energía.

C. Sabe que si desea mucho algo se le acaba cumpliendo.

C.A. Reconozco que no soy de hacer grandes proyectos o marcarme metas. Nunca soñé con ser ministra ni otros cargos. No he sido especialmente ambiciosa aunque me parece genial que las mujeres confiesen sus ambiciones.

C. En su caso, da la sensación de que las cosas le han llegado más que tener que buscarlas.

C.A. Sí. Seguramente estaba en el momento y reconozco mi capacidad de riesgo y de asumir los retos.

C. ¿Fue ser ministra de Cultura la propuesta más difícil de aceptar?

C.A. Siempre me ha costado decir que no. Después de ser ministra, rechacé algunos cargos públicos y otros los acepté porque creí que debía, como ser candidata al Ayuntamiento de Valencia. Aprendí mucho en la oposición, aunque reconozco que fue de las épocas más difíciles de mi vida.

C. ¿Volvería hoy a la política?

C.A. Tengo una manera comprometida de ver el mundo y eso va conmigo. Soy militante del PSOE y creo que hay que luchar por la democracia y el estado del bienestar. Aunque no tengas un cargo, es tu manera de vivir y te afecta en todo lo que haces.

C. ¿Como está viviendo la situación de Cataluña?

C.A. Con mucha preocupación y con pena de no entender cómo hemos llegado hasta aquí. Espero que el 21 de diciembre se pueda resolver, pero en este proceso me he quedado muy desconcertada al ver la enorme tristeza que está invadiendo a tanta gente. Adoro Cataluña y en mi juventud lo que queríamos era ir a Barcelona, ciudad con la que me he sentido muy vinculada.

Tengo la cadera fastidiada, por eso ahora uso bastón"

C. Un ministro belga ha llamado a Rajoy fascista.

C.A. Me parece muy injusto y eso no lo debería haber dicho independientemente de que no esté conforme en cómo ha llevado durante todo este tiempo la comunicación con Cataluña. Creo que ha faltado liderazgo y se han incentivado las emociones sobre la razón.

C. ¿Respiró tranquila cuando aplicaron el 155?

C.A. Me quedé pensando que seguramente no había otro remedio.

C. ¿Se consigue más con una sonrisa o con el puñetazo en la mesa?

C.A. He dulcificado mi carácter en estos años porque soy muy exigente y eso hace que a veces mi temperamento me haya podido. Hoy me pienso las cosas e intento no herir con mis palabras a nadie. Es importante crear complicidades y eso se consigue con una sonrisa.

C. Están saliendo a la luz los nombres propios de muchos acosadores. Hay un movimiento contra estas actuaciones y, especialmente en Hollywood, se están viendo las consecuencias. ¿Alguna vez se ha sentido acosada por alguien con más poder que usted?

C.A. No me he sentido acosada, pero eso no quiere decir que no haya tenido relaciones afectivas siempre dentro de mi libertad. Otra cosa son las miradas misóginas que haya percibido en algunos momentos, como cuando era profesora de la universidad. Con el acoso está pasando como antes ocurría con la violencia de género, que no se expresaba y de ahí la importancia de denunciar.

C. Hablemos de amor. ¿Cómo se encuentra en este momento?

C.A. En este momento estoy sola y muy bien. Me he trabajado bastante. Cuando escribí Solas ya destaqué la importancia de la autonomía y la no necesidad de estar siempre acompañada. Como digo yo: "Más vale estar sola que regular". El amor ha sido muy importante en mi vida. He tenido relaciones maravillosas y cuando me acuerdo tengo una sensación buena, pero hoy estoy sola y sin proyectos de cambiar. Si de pronto aparece alguien, tampoco lo rechazaría.

C. ¿Qué pide a una pareja?

C.A. Tendría que ser alguien que me resultara atractivo, que me hiciera reír, que me gustara estar cerca de él y que quisiera acariciarle. El humor es fundamental.

C. ¿Cuáles son sus miedos hoy?

C.A. Más que miedo tengo precauciones, ya que he estado malita y ahora tengo la cadera fastidiada, por lo que uso bastón. Hay que cuidarse y ser coherente. No debes cargarte la agenda y por eso he aprendido a renunciar a muchos planes. En estos momentos tengo que cuidarme, que es lo que corresponde.

C. ¿Dónde ha encontrado los pendientes que luce?

C.A. Los he hecho yo con los plásticos que llevan las cervezas. Me gusta atreverme con todo, aunque reconozco que algunas veces me han temblado las piernas con algunos estilismos que me ponía para las recepciones en el Palacio Real.

