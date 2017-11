Soledad Giménez: "En la música, los hombres son especialmente sensibles"

26 nov 2017

Quedar con Sole Giménez ha sido como quedar con una amiga. Al menos eso me llevo. Un café, un día de lluvia y el centro de Madrid. Componentes perfectos para hablar de ella, de su nuevo disco, de sus planes y de lo que dejó en el camino. No se arrepiente de haberse separado de Presuntos Implicados. Lo dejó en lo más alto. Con canciones como Alma de Blues, Mi pequeño tesoro, Cómo hemos cambiado y así un buen puñado más, que marcaron época en la música española y en el corazón de todos.

Implicada en la cultura, madre y amiga (mucho) de sus amigos. De hecho, ha reunido a unos cuantos para que canten con ella canciones sensibles porque ellos son hombres sensibles y eso no hay que esconderlo. En vez de café, un té. Dos. Como las canciones que me recomienda para leer esta entrevista.

Si es mujer, Sigo esperando la lluvia, la que abre el disco. Si es usted hombre (y sensible) dice que Que yo ya lo dije resume perfectamente el sentido de su nuevo trabajo. Dani Martín, última incorporación en el disco, dio en el clavo. Play y disfruten.

Corazón Tu último trabajo se llama Los hombres sensibles. Cuéntame cómo fue la idea de este nuevo disco.

Soledad Giménez Pues la verdad es que me apetecía hacer un nuevo disco de canciones originales. Había editado versiones de canciones e incluso una revisión de algunas mías de toda la vida, pero quería algo nuevo. Pensé en llamar a alguno de mis amigos para que me ayudasen a componer. Hablé con ellos y aquello fue creciendo. Al final me junté con un puñado de canciones preciosas y caí en que sería superinteresante pedirles que las cantaran conmigo. Era algo que no había hecho y no se me había ocurrido nunca. Pensé que sería un disco muy bonito

C. ¿Y qué te dijeron?

S.G. Pues que sí. A la primera. Así se gestó Los hombres sensibles.

C. Supongo que es difícil elegir quién va a estar, pero mucho más quién no cabe. A todo el que he preguntado habla maravillas de ti. Así que habría muchos candidatos/amigos.

S.G. Afortunadamente, tengo muchos compañeros en el mundo de la música que son amigos. Y yo también los quiero mucho. Pero no fue exactamente así. No hice una lista como tal. Yo, simplemente, pensé en llamar a algunos amigos que tengo en mi agenda y que me gustaría cantar con ellos y viceversa. Lo que vertebra este disco es la amistad.

C. ¿Quiénes fueron ‘los elegidos’?

S.G. (Risas) Pues hay muchos. Hasta 12. Desde Pedro Guerra, Carlos Goñi, Víctor Manuel, David de María, hasta Dani Martín, Antonio Carmona o Teo Cardalda.

C. Dani Martín no era de tu círculo de amigos, ahora sí.

S.G. Sí, a Dani no lo conocía personalmente. Coincidimos en los camerinos de un concierto de Pedro Guerra y me preguntó que qué estaba haciendo. Le conté que un disco que se llamaba Los Hombres sensibles y me respondió «yo soy un hombre sensible»(risas). Era algo que me consta porque lo demuestra en cada canción. Y le respondí que si tenía alguna canción, me encantaría que participara. Dani me dijo que sí, que le apetecía muchísimo y que tenía canciones pero que le gustaría hacer una nueva para este disco. A la semana me mandó el tema Que yo ya lo dije y era perfecto. Habla de lo que yo quería, de la sensibilidad. Dani fue la gran sorpresa del disco.

C. ¿Son todos hombres sensibles?

S.G. En el mundo de la música, generalmente, los hombres son especialmente sensibles. Si te pones a hablar con ellos les cuesta, como a todos os cuesta, hablar de vuestros sentimientos. Pero los compositores hacen el ejercicio de comunicar lo que sienten. Comunicar sus emociones. Por eso creo que son hombres muy especiales. Tener la posibilidad de interpretar sus canciones y descubrir lo que hay detrás de ellas y de ellos es realmente fantástico.

C. También hay composiciones tuyas.

S.G. Sí, seis mías. Algunos de ellos pusieron su voz a canciones compuestas por mí. Antonio Carmona o Víctor Manuel lo hacen. Yo canto tres o cuatro en solitario.

C. Me gustó la imagen durante la entrega de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana a Joan Manuel Serrat, en la que te vimos de pie entre todo el público aplaudiendo a rabiar. ¿Cómo es tu relación con él?

S.G. Sí, sí. Me puse en pie de la emoción y el resto aplaudió sentado. No pensaba que iba a ser la única en levantarse. (Risas) Admiro a Joan Manuel de siempre, pero más en este momento en el que ha sido valiente y ha dicho lo que piensa sobre el tema de Cataluña. Lo que él piensa y lo que pensamos muchos. Y te diré, él ha dicho lo que pensamos la mayoría. Porque no hay que estirar la cuerda hasta llegar a extremos. Se trata de sensatez. Siempre te acabas posicionando y, en mi caso, me posiciono ante el no a los extremos.

C. Hablando de política, sigues en el Consell Valencià de Cultura. ¿Cuál es tu función?

S.G. Sí, estoy desde 2014. Es un órgano consultivo que, aunque es propuesto por partidos políticos, no puede estar formado con nadie que tenga relación con la política. Lo que hacemos es analizar el estado de la cultura en general. Hablo de ciencia, deporte, patrimonio, derecho… Las consejerías nos piden informes para que evaluemos determinadas cosas o nosotros mismos, si vemos algún fallo o algo mejorable, los hacemos y los transmitimos a los responsables. Es una gran responsabilidad. Aunque tengo que decir que no se escucha demasiado al Consell que formamos. En algunas cosas sí nos han hecho caso, pero no tanto como deberían. Somos el Pepito Grillo de la Consejería.

C. Volvamos a la música, disco, conciertos, colaboraciones. ¿Con qué estás ahora?

S.G. Pues acabo de estar en el MadWoman, que es un concierto que se hace para darle visibilidad a la violencia de género. Hay que reforzar el papel de la mujer. Y el pasado día 9, también participé en el homenaje a Cecilia, junto a otros artistas como Miguel Ríos, Amaral, Coque Malla, Diana Navarro o David de María. Y me hizo mucha ilusión porque tuve la suerte de participar en un disco homenaje que se hizo hace años en el que canté con ella de manera virtual. Y también te cuento que en breve me voy a México a presentar Los hombres sensibles. Íbamos a ir antes, pero tras el terremoto, se tuvo que suspender el concierto de presentación.

C. ¿Y la tele? ¿Qué tal la experiencia en 'A mí manera'?

S.G. Pues fue maravillosa. Única. Todos los que estábamos allí, cantantes y equipo técnico, sabíamos que estábamos haciendo algo irrepetible. Marta Sánchez, Mikel Erentxun, David de María, Antonio Carmona, Nacho García Vega, Manolo Tena y yo ya nos conocíamos, pero nunca habíamos convivido más allá de coincidir en un concierto o cenar unos con otros. Fue muy especial contar tantas cosas de lo que habíamos vivido en la misma profesión. Anécdotas, experiencias y sensaciones que compartimos con la audiencia. Una pena que no hubiera más temporadas.

C. Me ha dicho mucha gente que te pregunte que por qué se acabó Presuntos Implicados y si volveréis. Fuisteis un grupo muy querido que caló mucho en la historia musical de la gente.

S.G. Yo respeto y entiendo que la gente se sorprendiera y que quiera que volvamos. Fue una época maravillosa. Pero tomé una decisión e intento ser coherente en mi vida. No creo que pase aquello de ‘donde dije digo, digo Diego’. Presuntos tuvo su momento y se acabó como grupo. Creo que hay que mirar adelante como actitud vital. Y sobre lo que pasó, pues no tiene mucho misterio. Las relaciones se gastan y ya está.

C. Leí que incluso dijiste: "Fue más fácil divorciarme que dejar Presuntos Implicados".

S.G. mento, fue sacado de contexto. Como titular queda horrible. Aunque te tengo que decir que la sensación fue esa. (Risas) Dejar Presuntos Implicados fue muy difícil. Fue una decisión muy sincera, después de un tiempo en el que la comunicación se fue diluyendo y emocionalmente acabé cansada. Quería ser honesta conmigo misma y di ese difícil paso. En el caso de la separación de mi exmarido, nos dimos cuenta de que si seguíamos así iba a ir a peor y si lo parábamos ahí, la relación personal sería buena. Y así fue. Feliz con mis dos hijos.

C. Que también son artistas…

S.G. Bueno, mi hija está estudiando cine y mi hijo es muy de fútbol. No quiere saber otra cosa. Tiene ya 18 años y él sabrá lo que quiere hacer.

C. Me quedo con muchas canciones tuyas, pero Mi pequeño tesoro, para los que somos padres, es algo especial.

S.G. Es una canción preciosa que escribí cuando nació mi hija.

C. Ahora estás de gira en México y después, ¿te veremos por España?

S.G. Sí, el próximo día 25 estaré en Lanzarote, después, Las Palmas, Pamplona, Haro en La Rioja, Granada y Valencia. Y en el mes de diciembre, estaré en un sitio muy especial, que me apetece muchísimo: 25, 26, 27 y 28 en el Café Central de Madrid. Conciertos íntimos en un local en el que nunca había cantado. Me hace especial ilusión.

