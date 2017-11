Carlota, convencida de que fue expulsada de 'Gran Hermano Revolution' por el caso de presunto abuso sexual

27 nov 2017

Si va a haber un episodio que marque para siempre la edición de 'Gran Hermano Revolution', ese va a ser el del presunto abuso sexual de José María a Carlota. Ella tiene muy claro que, justamente eso, es lo que le costó el pasado jueves su salida de Guadalix de la Sierra.

Ayer, la gallega regresaba al plató y se ponía cara a cara con el presentador de 'El debate', Jordi González. Allí aprovechó para defender su estrategia y el concurso que había hecho. "Quizá para algunos no he hecho mucho mientras estuve en el concurso, para mí sí que hice cosas. No basé mi paso por la casa solo en mi relación con José María", contestaba.

Y justo después declaraba tener claro cuál había sido el motivo principal de que hubiese sido expulsada del 'reality' por la audiencia: "El principal motivo por el que estoy en la calle esta noche y no en 'Gran Hermano' es por lo que me pasó. Estuve ausente de la casa 4 días y este es un tema del que tengo muchas ganas de hablar".

Justo en ese momento en el que Carlota parecía decidida a dar todos los detalles de aquel capítulo nefasto para la historia de 'Gran Hermano', el presentador le decía que no era momento de una manera sutil y fina: "No será ahora, porque tenemos que hacer ahora la sección de 'El show de los 10 segundos'".

Esperaremos para ver dónde y cuándo ofrece Carlota esa entrevista en la que se explaye y se desahogue.

