'OT 2017': La tremenda bronca entre Ricky y Miriam

27 nov 2017

Los momentos de tensión entre los concursantes cada vez son más habituales. Y es que los nervios antes de la gala ya se van palpaldo, sobretodo en la convivencia dentro de la academia. Algo tan aparentemente sencillo como escoger en que mesa comer puede llevar a una tremenda discusión como la que han tenido hoy Ricky y Miriam.

Raoul encendía la mecha al comentar que Ricky se había cambiado de mesa porque estaba 'maldita' y que el motivo era que no quería comer con Miriam. El mallorquín no dudó rápidamente en negarlo "yo recuerdo haber comido con ella alguna vez", aseguraba.

Ricky y Miriam en plena bronca. pinit

Al escuchar sus palabras, Agoney y Nerea echaron más leña al fuego cantando su propia versión de 'A quién le importa'.

Ricky siguió aclarando el malentendido asegurando que "no me he cambiado de mesa porque tú te hayas sentado en esa". A lo que Miriam respondía de malas maneras. "DramatizandOT capítulo 1.700, ¡me la suda dónde comas!", contestación que provocó las risas de Agoney y Marina.

Ricky, muy molesto con la mala contestación que Marina le acababa de dar, insitió en lo mal que le había parecido lo que acababa de decir. "Hay veces que te hablan de una manera...", comentaba a sus compañeros de mesa. "Ojalá todos los males fueran así", añadía Amaia dándole un beso.

La bronca termino cuando Miriam le aclaró que no se refería a él y que todo había sido un malentendido. Argumento con el que ni Ricky ni Ana Guerra se fueron muy convencidos.

