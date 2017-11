Actores con buena pluma

28 nov 2017

Parece que el actor Sean Penn (57) le ha cogido el gusto a eso de la literatura. Y es que el ganador de dos Oscar se ha lanzado a escribir su primera novela, Bob Honey Who Just Do Stuff. La trama gira en torno a la historia de un asesino a sueldo. En realidad, la novela es una ampliación de un audiolibro que lanzó en 2016 bajo el seudónimo de Pappy Pariah, que ahora se ha descubierto que era él.

«Tras terminar de narrar la versión breve de Bob Honey, sentí que solo había arañado superficialmente la historia. Ampliar esa idea en una novela ha sido un desafío emocionante», ha afirmado el actor en un comunicado emitido por su editorial, Atria Books. Pero si estaban pensando en este libro como regalo de Navidad, tendrán que dejarlo, al menos, para el Día del padre, ya que verá la luz en marzo. Así, Penn es el último a subirse al carro de los actores de Hollywood metidos a escritores.

Probando suerte

Dejando a un lado la interminable lista de famosos que han escrito sus autobiografías, hay celebridades como Kirk Douglas y Gene Hackman, que han compatibilizado el cine con la literatura. Una aventura en la que está probando suerte Tom Hanks, que en octubre publicó un libro de cuentos: Uncommon Type: Some Stories (Un tipo poco común: algunas historias).

Uno de los más prolíficos es James Franco, que ha realizado másters y doctorados literarios. En 2010 publicó una colección de relatos cortos, Palo Alto, a la que han seguido libros de ficción como Hollywood Dreaming (El sueño de Hollywood) o de poesía, su gran pasión, como Straight James/Gay James. La poesía también es el gran amor de Viggo Mortensen –Ariadna Gil mediante–. El actor creó una pequeña editorial, Perceval Press, en la que publica sus poemas.

Por su parte, Ethan Hawke ha hecho varias incursiones literarias como la histórica Rules for a knight (Reglas de un caballero). En cuanto a las actrices, dejando a un lado a la fallecida Carrie Fisher y Joan Collins, con muchos títulos en las librerías, la nueva generación se ha decantado más por seguir la línea de Jane Fonda, pionera en libros para estar en forma. Como ‘alumna aventajada’ está Gwyneth Paltrow, que se ha encumbrado como la gurú de la salud, belleza, bienestar y sexo. La reina de la autoayuda. ♥

