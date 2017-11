Carlota de GH Revolution a José María: "Te pido por favor que pares este linchamiento"

28 nov 2017

Hace ya casi un mes desde la expulsión de José María de Gran Hermano Revolution. Una disciplinaria expulsión que relacionaba al polémico José María con un posible caso de abuso sexual a, la también concursante del reality, Carlota (expulsada en el momento, pero de manera temporal).

En el caso de Carlota se le dio a escoger la opción de regresar a la casa en la siguiente gala. Y así lo hizo.

Tras las polémicas acusaciones y después de su reincorporación al reality no quiso poner denuncia a José María, ni tampoco hablar nada sobre el tema.

Ha sido tras la expulsión de la audiencia cuando la concursante ha decidido pronunciarse sobre el presunto abuso, a través de un vídeo en su Instagram, y dedicándole unas palabras al expulsado José María.

En el vídeo la exconcursante aclara que: "Por ser buena persona, por no arruinarle la vida a alguien, no he hecho absolutamente nada (sobre la denuncia). Es más, esperaba algún tipo de comunicado de él. Así que, José María te hablo a ti directamente. Te pido por favor que pares esto. Que te pronuncies, y que solo pidas respeto para mí y para mi familia. Desgraciadamente los dos sabemos la conversación que tuvimos ese sábado por la tarde. Estoy segura de que tú la recuerdas muy bien. Deja de permitir este linchamiento que estás permitiendo".

Y es que desde su disciplinaria expulsión, José María no ha mencionado el tema. Tampoco ha publicado nada relacionado con las acusaciones de Carlota en sus redes.

El acusado solo ha querido agradecer el apoyo de sus fans y también ha reconocido que: "He cumplido mi sueño de entrar en Gran Hermano".

El acusado solo ha querido agradecer el apoyo de sus fans y también ha reconocido que: "He cumplido mi sueño de entrar en Gran Hermano".

Recordemos que el programa aclaraba en su día la repentina expulsión de José María con el siguiente comunicado: "Tal y como anunció el programa el sábado pasado a través de su cuenta de Twitter, se ha expulsado a un concursante por un comportamiento que la productora ha considerado intolerable y que, por lo tanto, se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil. Permaneceremos atentos a los resultados de la investigación, y al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas"

¿Se pronunciará finalmente José María tras las declaraciones de Carlota?

