Rosa López se defiende de las críticas

28 nov 2017

Compartir en google plus

Rosa López ha aprovechado la inauguración de su nuevo blog personal 'Código Rosa' para defenderse de las numerosas críticas recibidas, después de su desafinada actuación en la gala benéfica de Canal Sur.

En la actuación la cantante interpretaba la canción 'Sueña' de Luis Miguel. Un tema que ya había cantado en otras ocasiones, pero que en esta gala sonó mucho más forzado y desafinado que otras veces.

La polémica empezó cuando después de la actuación, ni Rosa ni tampoco la presentadora se pronunciaron sobre ello, lo cual provocó numerosos comentarios en las redes.

Siempre he querido tener mi propio espacio. Hoy x fin es una realidad! Os animo a visitar mi blog #CódigoRosa https://codigorosablog.wordpress.com Una publicación compartida de Rosa Lopez (@rosalopezoficial) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 5:30 PST

Casi una semana después Rosa López ha decidido responder a todas las críticas a través de su estrenado blog. "Ha habido opiniones en rrss que las tomo como válidas y constructivas siempre y cuando haya un respeto y conciencia desde donde se está exponiendo. No intento que seáis más empáticos de lo normal, pero la realidad que vivo en mi día a día no tiene nada que ver con lo que se está diciendo", escribe la cantante.

La artista ha destacado las dificultades que implica ser una cantante reconocida, asegurando que: "Salí al escenario abrumada por ver una realidad mundial que nos afecta a todos, lo queramos ver o no, niños desnutridos y muriéndose, familias enteras sin agua, sin comida…. Por favor, de verdad España se preocupa por si canté bien o no!?"..."Ver tantas imágenes y la labor tan tan grande que hace unicef, lo siento me emocionó y salí emocionada, siento decepcionaros pero no soy un robot."

Para rematar Rosa agradece a sus fans su apoyo incondicional en estos difíciles momentos y responde a las críticas de los haters. "A los que me apoyáis gracias de corazón, os espero en mi Tour Kairós y a los que no gracias igualmente y os animo a que focalicéis esa energía en este número de cuenta de Unicef: 00491804162610410756".

La granadina focalizaba su actuación en la gran recaudación que se consiguió durante el programa, "siento que no haya sido mi mejor actuación, pero se ha recaudado 235.127€ y volvería a hacerlo una y mil veces más!", puntualizaba.

"Como todos tenemos derecho a opinar, yo hoy cierro este blog dando dos simples mensajes: Uno para desahogarme y en nombre de todos los compañeros de profesión: "los artistas no somos máquinas ni perfectos, también somos personas. Y el Segundo y más importante de todo esto para mí: seamos más humanos los unos con los otros", finalizaba así la granadina.

Seguro que también te interesa...

“Ahora mismo no quiero ser madre”

A Rosa López le robaron 90.000 euros del premio de 'Operación Triunfo'

El dolor de Rosa López ante la muerte de un ser querido